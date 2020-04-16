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İBB seferleri azalttı yolcular durakta kaldı! Vatandaş isyanda

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda seferlerin azaltılması nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle otobüs ve metrobüslerde zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Minibüsçülerde ise yolcular durakta beklemekten şoförler ise ceza yemekten şikayetçi. Metrobüs garajındaki araç yoğunluğu havadan da görüntülendi. İBB'nin araçları garajda bekletip vatandaşın canını tehlikeye atması büyük tepki çekiyor.

16.04.2020 13:03 - Son Güncelleme: 16.04.2020 13:11
İBB seferleri azalttı yolcular durakta kaldı! Vatandaş isyanda

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda seferlerin de azaltılması nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk oluşuyor. Sürücüler seyrek oturma düzeni sebebiyle yolcu almayınca vatandaşlar duraklarda beklemek zorunda kalıyor.

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İBB seferleri azalttı yolcular durakta kaldı! Vatandaş isyanda

Metrobüslerde de zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.
Anadolu yakasına sosyal mesafe yasakları kapsamında duraklarda durmayan otobüslerin önünü kesen vatandaşlar sürücülere seferlerin artırılması talebinde bulundu. Vatandaşların otobüslerin kestiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

İBB seferleri azalttı yolcular durakta kaldı! Vatandaş isyanda

Söğütlüçeşme'den Avcılar yönüne giden bir metrobüste de sosyal mesafe tartışması yaşandı. İki yolcu bir süre bir süre tartıştı.

DURAKLARDA BEKLEDİLER
Binecekleri araca yolcu sayısını aştıkları için binemeyen yolcular, uzun süreler duraklarda beklemek zorunda kalmaya başladı. Yolcular yeni uygulamaların ardından sefer sayıları yeterli gelmediği için bazen duraklarda yarım saatten fazla beklediklerini ve işlerine geç kaldıklarını söylerken, şoförler de yolcuların sayıyı aşsa dahi zorla araca binmeye çalıştıklarını ama cezası olduğu için yolcuları alamadıklarını söyledi.

İBB seferleri azalttı yolcular durakta kaldı! Vatandaş isyanda

Bazı vatandaşlar duraklarda bekleyen polis ekiplerine 'siz beklediğiniz için araçlar durmuyor' diyerek tepki gösterdi. Aracındaki fazla yolcuları indirerek sefere başlayan ve yoldaki duraklardan yolcu alamayan minibüs şoförü Aykut Öyke, "Biz minibüslerde önlemlerden sonra 5 tane yolcu alıyoruz. 10 tane koltuğumuz var, yarısını alabiliyoruz. Bu yüzden de hem yolcular hem de minibüs esnafı mağdur oluyor. Yaktığımız mazotu kurtarmıyor. Genelde 5 yolcu taşıdığımız için insanlar iş saatlerinde mağdur oluyorlar.

İBB seferleri azalttı yolcular durakta kaldı! Vatandaş isyanda

Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz 5 yolcuyu alıp altıncı yolcuyu almadığımız zaman sürekli tartışma yaşıyoruz. Hatta minibüsün önünü bile kapatıyorlar. 'Biz işe gideceğiz, bizi niye almıyorsunuz mağdur olacağız' diyorlar. Yolcular da haklı, biz de haklıyız. Binemeyen yolcular sürekli ' biz işe gideceğiz, mağduruz' diyorlar. Doğru söylüyorlar. Biz de devletin aldığı bir kararla 5 yolcudan fazla alamıyoruz. Aldık mı ceza yiyoruz, almadık mı da tartışıyoruz" dedi.

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