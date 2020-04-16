İBB seferleri azalttı yolcular durakta kaldı! Vatandaş isyanda

Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz 5 yolcuyu alıp altıncı yolcuyu almadığımız zaman sürekli tartışma yaşıyoruz. Hatta minibüsün önünü bile kapatıyorlar. 'Biz işe gideceğiz, bizi niye almıyorsunuz mağdur olacağız' diyorlar. Yolcular da haklı, biz de haklıyız. Binemeyen yolcular sürekli ' biz işe gideceğiz, mağduruz' diyorlar. Doğru söylüyorlar. Biz de devletin aldığı bir kararla 5 yolcudan fazla alamıyoruz. Aldık mı ceza yiyoruz, almadık mı da tartışıyoruz" dedi.