HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özel bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Programda HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri de ilk kez yayınlandı. Savunma Sanayii Başkanı Demir, F-35 projesinde bir gecikmenin olmadığını vurgularken, Anadolu Gemisi projesi, Akıllı Bomba teknolojileri ile milli ve yerli motor üretimi gibi kritik projelerle ilgili son bilgileri paylaştı.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 12:03:21
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlaması için geliştiriliyor. Bu kapsamda her iki komutanlıkla çalışmalar devam ediyor.

HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!

Silahlandırılan Hürkuş-C uçağı için 3 farklı varyant üzerine geliştirme süreçleri devam ediyor. Buna göre, maliyet etkin ve takvim olarak teslimatı hızlı olabilecek varyantlara da kullanıcılarla çalışılıyor.

HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!

İlk atış tecrübesi Konya Karapınar'da ROKETSAN'ın LUMTAS füzesiyle gerçekleştirilen Hürkuş-C'nin yeni özellikler ve farklı mühimmatlarla testleri devam ediyor.

HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!

Uçağın Kahramankazan'da yapılan uçuşta kendini koruma özelliği başarıyla test edildi. Hürkuş, eğitim uçağı olma yanında artık silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevine de hazır hale gelmeye başladı.

HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Hürkuş-C'nin son testine ilişkin, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor." ifadesini paylaştı.

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