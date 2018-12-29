HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özel bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Programda HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri de ilk kez yayınlandı. Savunma Sanayii Başkanı Demir, F-35 projesinde bir gecikmenin olmadığını vurgularken, Anadolu Gemisi projesi, Akıllı Bomba teknolojileri ile milli ve yerli motor üretimi gibi kritik projelerle ilgili son bilgileri paylaştı.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 12:03:21
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlaması için geliştiriliyor. Bu kapsamda her iki komutanlıkla çalışmalar devam ediyor.
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
HÜRKUŞ-C'nin bu görüntüleri ilk kez yayınlandı!
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