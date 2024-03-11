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HOŞ GELDİN RAMAZAN SÖZLERİ 2024! Ramazan ayı hadisli, ayetli, yeni, anlamlı, kısa, öz GİF'li, hareketli mesajlar sözler! Facebook, Whatsapp

Ramazan ayı, tüm Müslümanların bir araya gelerek maneviyatını pekiştirdiği, sabır, şükür ve kardeşlik duygularını en derin şekilde yaşadığı kutsal bir zaman dilimidir. Bu ay, yalnızca oruç tutmakla kalmayıp, aynı zamanda sevdiklerimize karşı duyduğumuz sevgi ve saygıyı ifade etme, onlarla birlik ve beraberlik içinde olma fırsatını da bize sunar. Bu özel ayın ruhunu en iyi şekilde yansıtan, kalpten gelen samimi selamlar ve iyi dilekler içeren mesajlar göndermek, sevdiklerimizi mutlu etmenin ve onlarla manevi bir bağ kurmanın en güzel yoludur.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:31 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:32
HOŞ GELDİN RAMAZAN SÖZLERİ 2024! Ramazan ayı hadisli, ayetli, yeni, anlamlı, kısa, öz GİF’li, hareketli mesajlar sözler! Facebook, Whatsapp 1

Sevdiklerinize Ramazan ayının bereket, huzur ve maneviyatını hatırlatacak, onları bu mübarek ayın coşkusunu paylaşmaya davet edecek özel mesajlar göndererek, onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. İster klasik, ister modern, dualı, hadisli veya ayetli mesajlar olsun, her biri sevdiklerinize kalbinizden bir selam göndermenize yardımcı olacak.

HOŞ GELDİN RAMAZAN SÖZLERİ 2024! Ramazan ayı hadisli, ayetli, yeni, anlamlı, kısa, öz GİF’li, hareketli mesajlar sözler! Facebook, Whatsapp 2

RAMAZAN MESAJLARI 2024

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

HOŞ GELDİN RAMAZAN SÖZLERİ 2024! Ramazan ayı hadisli, ayetli, yeni, anlamlı, kısa, öz GİF’li, hareketli mesajlar sözler! Facebook, Whatsapp 3

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

Hoş geldin Ey Şehri Ramazan

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan

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