Herkes ilk 10'da cağ kebabını beklerken... Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı!

Tasteatlas, dünya mutfaklarından seçkin lezzetleri keşfetme imkanı sunan ve yemekseverlerin gözde adreslerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da Tasteatlas uzmanları, dünya genelindeki gastronomi sahnesini titiz bir araştırma ile inceleyerek en iyi yemekleri seçti. Bu yılın listesi, global mutfaklardan seçilmiş zengin ve çeşitli tatları yansıtıyor. Listede, dünya çapında ün kazanmış klasik yemeklerin yanı sıra Türk mutfağının en sevilen lezzetleri de yer alıyor. İtalya'dan pizza ve pasta gibi ikonik yemekler, Hindistan'ın baharatlı curry'leri, Japonya'dan sofistike sushi çeşitleri ve Türkiye'den damağa hitap eden kebap ve baklava gibi tatlar, bu yılın öne çıkanları arasında. Tasteatlas'ın bu özenle hazırlanmış listesi, dünya mutfaklarını keşfetmek isteyen herkes için bir rehber niteliği taşıyor ve gastronomi tutkunlarını yeni lezzet serüvenlerine çıkmaya davet ediyor.
Tasteatlas'ın "2024 En İyi 100 Yemeği" listesine göre, Türk mutfağının gurur kaynağı bir yemek, ilk 20 içerisinde yer almayı başardı. Bu başarı, Türk mutfağının dünya genelindeki etkisini ve lezzetini bir kez daha kanıtlar nitelikte.
1- PICANHA
Picanha, Brezilya'da özellikle popüler olan ve oldukça değerli olan taze kesilmiş bir sığır etidir. ABD'de buna sığır filetosu şapkası denir ve Birleşik Krallık'ta buna kıç şapkası denir . Picanha, hayvanın arka tarafında, kalçanın üzerinde, kalın bir başlığın üzerinde yer alır. Çoğunlukla churrasco için kullanılır; et önce ızgarada pişirilir, ardından şişten dilimlenir. Bu kesim etin içinde çok az yağ tutar, bu nedenle sertleşmemesi için mükemmel şekilde pişirilmesi gerekir. Brezilya'da her churrasco'nun picanha'sı vardır ve en iyi churrascaria'ların hepsinin menülerinde picanha bulunur.Picanha adı , Portekiz ve İspanya'da sığır gütmek için kullanılan çiftlik sahiplerinin direğine atıfta bulunan picana kelimesinden türetilmiştir . Bu teknik Brezilya'ya getirildi ve burada çiftçiler tarafından ineğin sopayla dürttüğü kısmı ifade etmek için picanha kelimesi kullanıldı.
2-ROTI CANAI
Roti canai, Hint kökenli un, su, yumurta ve yağdan yapılan, ancak esas olarak Malezya ve Endonezya, Brunei ve Tayland gibi çevre ülkelerle ilişkilendirilen geleneksel bir tavada kızartılmış gözlemedir. Roti canai hamuru tekrar tekrar katlanır, böylece nihai ürün katmanlı bir dokuya, yumuşak bir iç kısma ve çıtır bir dış katmana sahip olur. Roti canai'de kullanılan en yaygın yağ, geleneksel Hint sade yağı olan ghee'dir. Yemeğin Hindistan'da, Malezya'ya göç eden Hintli işçilerin bu çıtır böreğin tarifini ve hazırlama geleneğini yabancı ülkeye getirmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor.Genellikle körilerin yanında geleneksel yuvarlak haliyle sade olarak servis edilir. Yanında servis edilebilir veya parçalara ayrılarak köri ile karıştırılabilir. Bununla birlikte, roti canai genellikle farklı tuzlu ve tatlı dolgular ve malzemeler eşliğinde yıldız yemek olarak servis edilir.