Herkes ilk 10'da cağ kebabını beklerken... Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı!

1 Tasteatlas'ın "2024 En İyi 100 Yemeği" listesine göre, Türk mutfağının gurur kaynağı bir yemek, ilk 20 içerisinde yer almayı başardı. Bu başarı, Türk mutfağının dünya genelindeki etkisini ve lezzetini bir kez daha kanıtlar nitelikte.

2 1- PICANHA Picanha, Brezilya'da özellikle popüler olan ve oldukça değerli olan taze kesilmiş bir sığır etidir. ABD'de buna sığır filetosu şapkası denir ve Birleşik Krallık'ta buna kıç şapkası denir . Picanha, hayvanın arka tarafında, kalçanın üzerinde, kalın bir başlığın üzerinde yer alır. Çoğunlukla churrasco için kullanılır; et önce ızgarada pişirilir, ardından şişten dilimlenir. Bu kesim etin içinde çok az yağ tutar, bu nedenle sertleşmemesi için mükemmel şekilde pişirilmesi gerekir. Brezilya'da her churrasco'nun picanha'sı vardır ve en iyi churrascaria'ların hepsinin menülerinde picanha bulunur.Picanha adı , Portekiz ve İspanya'da sığır gütmek için kullanılan çiftlik sahiplerinin direğine atıfta bulunan picana kelimesinden türetilmiştir . Bu teknik Brezilya'ya getirildi ve burada çiftçiler tarafından ineğin sopayla dürttüğü kısmı ifade etmek için picanha kelimesi kullanıldı.