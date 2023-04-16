HAVA DURUMU | Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! | 16 Nisan 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli ile gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı