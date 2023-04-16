HAVA DURUMU | Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı! | 16 Nisan 2023 hava durumu
Hava nasıl olacak? sorusu son günlerde bahar havasının yaşanmasıyla birlikte daha da araştırılmaya başlandı. Özellikle Ramazan Bayramı için plan yapmak isteyenler "Bayramda hava nasıl" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji vatandaşı bilgilendirmek için bir haftalık raporunu yayınladı. Rapora göre, pazartesi gününden itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların yurdun büyük bölümünde bayrama kadar devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre yurtta birçok ilde sağanak etkili olacak. Yağışların görüleceği iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var.
Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporu şu şekilde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin sayfasında yer alan haftalık hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü 21 Nisan Cuma günü tüm Türkiye'de sağanak yağış etkili olacak.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli ile gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı