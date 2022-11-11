HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.