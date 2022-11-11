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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri kar yağışı için uyardı. Yeni rapora göre, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı bölümlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

11.11.2022 08:46 - Son Güncelleme: 11.11.2022 08:46
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu

Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu bölgelerinde ise yağmur ve kar yağışı beklentisi var.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu

İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu

Çanakkale 18°C Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 18°C Parçalı ve az bulutlu

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