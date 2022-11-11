HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? | 11 Kasım 2022 hava durumu
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri kar yağışı için uyardı. Yeni rapora göre, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı bölümlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
11.11.2022 08:46 - Son Güncelleme: 11.11.2022 08:46
Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu bölgelerinde ise yağmur ve kar yağışı beklentisi var.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.