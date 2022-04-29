HAVA DURUMU | Bayram'da hava nasıl olacak? Bayramda tatil planı yapanlar dikkat!
Mayıs'ın ilk günlerine denk gelen Ramazan Bayramı için plan yapanlar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını beklemeye başladı. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, Ramazan Bayramı serin ve yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu
Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre Ramazan bayramı yurt genelinde serin ve yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının bugün ve yarın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile K. Maraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 27°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı