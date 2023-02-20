Hastanede çalışmak isteyenlere ilan açıldı! 8.500 - 9200 TL maaşla personel alımı! İlkokul, Lise, Ön lisans mezunları buraya! İŞKUR’dan kolay başvuru!

Hastaneler tarafından personel alımları Şubat ayında da devam ediyor. Temizlik personeli, danışma, klinik destek elemanı ve daha bir çok ünvanda alımlar yapılacak. İŞKUR tarafından açılan güncel ilanlar hastanede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni hastane iş ilanları 2023 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamına geçebilirsiniz.