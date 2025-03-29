Hak, Adalet ve Özgürlük: Emine Erdoğan BM'de Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisini açtı

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla kutlanan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" özel etkinliğinde BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Yankılar" sergisi açılış programına katıldı.

Programda Erdoğan'a BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Malcolm X Memorial Foundation Başkanı ve Malcolm X'in kızı olan ⁠İlyasah Shabazz ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ⁠Dr. Leyla Şahin Usta ve serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca da eşlik etti. Açılış programında konuşma yapan Erdoğan, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, dünya tarihinde insan hakları konusunda iz bırakmış olan Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X vesilesiyle bir araya geldiklerini belirtti.

"ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN, MALCOLM X GİBİ İNSAN HAKLARI KONUSUNDA, EVRENSEL BİR SEMBOL OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZMİŞTİM" Erdoğan, "Bundan yaklaşık beş sene önce, Şule Yüksel Şenler'in, birinci ölüm yıldönümü anmasında, bir teklifte bulunmuştum. Şule Yüksel Şenler'in, Malcolm X gibi insan hakları konusunda, evrensel bir sembol olduğunun altını çizmiştim. Mirasının uluslararası platforma taşınmasının önemini dile getirmiştim. Şimdi bu iki büyük şahsiyetin, Malcolm X'in doğum gününün 100. sene-i devriyesinde bir araya gelmesinden, büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi. Dünyada hoşgörü ortamının giderek zayıfladığına ve nefret atmosferinin teşvik edildiğine dikkat çeken Erdoğan, evrensel barış mesajları ve hoşgörüyle örülü anlatıların çoğalmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi nefret suçlarının sistematik hale gelmesi, barışın ve güvenliğin önündeki en büyük tehdittir. İnsanlığın bu hatalara tekraren düşmemesi için tarihsel belleğimizi canlı tutmalı ve geçmişten dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, ötekileştirmenin, ağır toplumsal maliyetini anlamak açısından zamansız bir referans noktasıdır." "ŞULE YÜKSEL ŞENLER İSLAM COĞRAFYASINDA DOĞMUŞ, GÜÇLÜ BİR KADIN LİDER VE BÜYÜK BİR ROL MODELDİR" Şenler için "O, İslam coğrafyasında doğmuş, güçlü bir kadın lider ve büyük bir rol modeldir" diyen Erdoğan, tek tip modernite ideolojisinin olduğu, inanç ve dini sembollerin kamusal hayattan dışlandığı 1960'lar ve 1970'ler Türkiye'sinde, onun şehirli ve eğitimli dindar kadınlar için yeni bir anlatı kurduğunu aktardı.