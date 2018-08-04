Yol Durumu

Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde kaçakçılığı önlemek için, yenilenen cihazlarla güvenliği yükseltiyor. Bakanlık MKE'den 100 MPT 55 piyade tüfeği ve 20 bin mermi alıyor.

4 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:14:04 Güncelleme: 13:15:32
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Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde kaçaklığı önlemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akşam'ın haberine göre, bu kapsamda gümrüklü sahaların güvenliğinin sağlanması için milli piyade tüfeği MPT 55 kullanılacak.

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Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi

100 ADELTİK ALIM YAPILACAK

Kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve gümrüklü sahaların güvenliğinin sağlanması için milli piyade tüfeği MPT 55 kullanılacak. Ticaret Bakanlığı bu yıl içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan (MKE) 100 MPT 55 piyade tüfeği ve 20 bin mermi alımı yapacak.

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Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi

KOMANDOLAR DA MİLLİ TÜFEK KULLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından TSK, yerli üretim MPT-76'nın dağıtımına hız vermişti. Bu kapsamda, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'nın komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtımı yapılmıştı.

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Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi

HER TÜRLÜ ARAZİ VE HAVA ŞARTLARINA UYGUN

MPT-55, TSK'nın ihtiyacı üzerine muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi.

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Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi

TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI

MKEK'in öz kaynaklarıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan ve üretilen, tüm sınai ve fikri mülkiyeti kuruma ait tüfek, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.

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Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi

GELİŞMİŞ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP

MPT-76, 4,1 kilogram ağırlığında gövde yapısıyla 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. Azami menzili bin 200 metre, 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkati çeken özellikleri arasında dakikada 650 atış hızına sahip olması öne çıkıyor.

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