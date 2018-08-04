Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde kaçakçılığı önlemek için, yenilenen cihazlarla güvenliği yükseltiyor. Bakanlık MKE'den 100 MPT 55 piyade tüfeği ve 20 bin mermi alıyor.
100 ADELTİK ALIM YAPILACAK
Kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve gümrüklü sahaların güvenliğinin sağlanması için milli piyade tüfeği MPT 55 kullanılacak. Ticaret Bakanlığı bu yıl içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan (MKE) 100 MPT 55 piyade tüfeği ve 20 bin mermi alımı yapacak.
TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI
MKEK'in öz kaynaklarıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan ve üretilen, tüm sınai ve fikri mülkiyeti kuruma ait tüfek, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.
GELİŞMİŞ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP
MPT-76, 4,1 kilogram ağırlığında gövde yapısıyla 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. Azami menzili bin 200 metre, 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkati çeken özellikleri arasında dakikada 650 atış hızına sahip olması öne çıkıyor.