Gümrük kapılarında milli tüfek dönemi

100 ADELTİK ALIM YAPILACAK

Kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve gümrüklü sahaların güvenliğinin sağlanması için milli piyade tüfeği MPT 55 kullanılacak. Ticaret Bakanlığı bu yıl içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan (MKE) 100 MPT 55 piyade tüfeği ve 20 bin mermi alımı yapacak.