Gözler Bilim Kurulu’ndan çıkacak kararda! BioNTech aşısında 3. doz kime ne zaman yapılacak?

İlk olarak İsrail, iki doz BioNTech olan vatandaşına 6 ay sonunda azalan antikor seviyesi nedeniyle 3'üncü doz Aşı yapma kararı almıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalanlar için BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü takviye dozunun uygulanmasını onayladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nde yapılan başka bir araştırmada da BioNTech aşısı olanlarda bağışıklığın 6-7 ay içinde bittiği bildirildi.