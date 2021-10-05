Gözler Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararda! BioNTech aşısında 3. doz kime ne zaman yapılacak?
Dünya 2 senedir koronavirüsle savaşırken Türkiye'de salgınla mücadele için aşılama çalışmaları devam ediyor. BioNTech kurucusu Uğur Şahin, koronavirüs aşısında 3. dozun gerekli olduğunu açıklamıştı. Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, BioNTech aşısında 3. dozu gündemine aldı. Peki kimlere ne zaman 3. doz BioNTech aşısı yapılacak? İşte detaylar...
İlk olarak İsrail, iki doz BioNTech olan vatandaşına 6 ay sonunda azalan antikor seviyesi nedeniyle 3'üncü doz Aşı yapma kararı almıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalanlar için BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü takviye dozunun uygulanmasını onayladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nde yapılan başka bir araştırmada da BioNTech aşısı olanlarda bağışıklığın 6-7 ay içinde bittiği bildirildi.
YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR
Konuyla ilgili Türkiye'de de çalışmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı'nca Bilim Kurulu gündemine alınan "BioNTech'lilere 3'üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı" milyonlarca vatandaştan alınan antikor sonuçlarına göre açıklanacak.
BAKAN KOCA 'KORUYUCULUK DÜŞEBİLİR' DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:
"Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3'ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3'üncüdoz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor."