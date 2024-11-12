Gökyüzünün efendileri: Dünyanın en güçlü uçaksavar füze sistemi olan ülkeler! Türkiye’nin konumu dikkat çekiyor

Uçaksavar füze sistemi düşman uçaklarını etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu füzeler karadan, denizden veya havadan fırlatılabilir ve modern savunma sistemlerinin önemli bir parçası kabul edilir. Uçaksavar füzeleri altyapıyı ve sivil alanları hava saldırılarından korumak için gereklidir. Peki dünyanın en güçlü uçaksavar füze sistemi olan ülkeleri hangileri? Türkiye'nin bu tabloda konumu ne? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Çin Çin HQ-9 uzun menzilli uçaksavar füze sistemi, tüm operasyonel irtifalarda düşman uçaklarını, seyir füzelerini, havadan karaya füzeleri, taktik balistik füzeleri ve helikopterleri hedeflemek ve yok etmek için tasarlanmıştır. Hava koşullarından bağımsız olarak hem gündüz hem de gece çalışır. HongQi 9'un geliştirilmesine 1980'lerin başında başlanmıştır ve başlangıçta ABD Patriot hava savunma füze sisteminden ilham almıştır.