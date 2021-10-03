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Haberler Güncel Geliyor! 3 gün sürecek! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı | HAVA DURUMU

Geliyor! 3 gün sürecek! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı | HAVA DURUMU

Ekim ayına girilmesi ile birlikte etkisini gösteren soğuk hava vatandaşın plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmasına neden oldu. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar İstanbul'un da arasında bulunduğu birçok ilde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

03.10.2021 15:59 - Son Güncelleme: 03.10.2021 16:10
Geliyor! 3 gün sürecek! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Geliyor! 3 gün sürecek! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı | HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, ülkemizin güney ve güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Geliyor! 3 gün sürecek! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı | HAVA DURUMU

ÜÇ GÜN İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında önümüzdeki 3 gün için sağanak yağış uyarısı geldi. Öte yandan yağışların perşembe günü ise etkisiniz yitireceği öğrenildi.

Geliyor! 3 gün sürecek! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı | HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Geliyor! 3 gün sürecek! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı | HAVA DURUMU

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu

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