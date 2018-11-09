Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında büyük bir özlemle anılıyor.

9 Kasım 2018 Cuma, 18:42:01 Güncelleme: 18:44:43
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürkün vefatının 80. yılı

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten komutan ve askeri deha olarak değil, devrimleriyle de tarihe geçen büyük devlet adamı ve lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında büyük bir özlemle anılıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 12 Eylül 1936'da Florya'da manevi kızı Ülkü ile birlikte görülüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürkün vefatının 80. yılı

Atatürk, 19 Kasım 1937'de Mersin gezisinde portakal bahçesinde inceleme yaptıktan sonra portakal soyarken görülüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürkün vefatının 80. yılı

Atatürk, 14 Temmuz 1929'da orman çiftliğinde.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürkün vefatının 80. yılı

Atatürk, 1936 yılında Türkkuşu'nda inceleme yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürkün vefatının 80. yılı

Cumhurbaşkanı Atatürk, 9 Mart 1930'da Salih Bozok (arkada sağda) ile Antalya Müzesi'ni gezdi.

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