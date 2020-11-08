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Fiyatını duyan toplamaya gidiyor! Kaz Dağları'nda ayı mantarı coşkusu | Ayı mantarının kilosu ne kadar?

Çanaakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ayı mantarı köylülerin yüzünü güldürüyor. Ayı mantarının kilosunun yüksek fiyattan satılması köylülere geçim kapısı oluşturdu. Ayı mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayanlar bugünlerde Kaz Dağları'na akın ediyor. Peki ayı mantarı nedir ve ayı mantarının kilosu ne kadar? İşte ayı mantarına dair tüm detaylar...

08.11.2020 22:54 - Son Güncelleme: 08.11.2020 22:57
Fiyatını duyan toplamaya gidiyor! Kaz Dağları'nda ayı mantarı coşkusu | Ayı mantarının kilosu ne kadar?

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ayı mantarının kilosu 20 ile 25 TL'den alıcı buluyor.

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Fiyatını duyan toplamaya gidiyor! Kaz Dağları'nda ayı mantarı coşkusu | Ayı mantarının kilosu ne kadar?

Önemli bir gelir kaynağı olan ayı mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayanlar bugünlerde Kaz Dağları'na akın ediyor.

Fiyatını duyan toplamaya gidiyor! Kaz Dağları'nda ayı mantarı coşkusu | Ayı mantarının kilosu ne kadar?

Bayramiç ilçesinin Alakeçi köyünde mantar alımı yapılmaya başlandı. Köye gelen mantar toptancıları, halk arasında 'çörek mantarı' veya 'bolet mantarı' isimleriyle de bilinen ayı mantarını, kilosunu 20 ile 25 TL arasında fiyatla alıyor.

Fiyatını duyan toplamaya gidiyor! Kaz Dağları'nda ayı mantarı coşkusu | Ayı mantarının kilosu ne kadar?

Mevsimin kurak gitmesi, yeterli yağmurun ormanlara düşmemesi nedeniyle Latince adı 'Boletus edulis' olan ayı mantarı önceki yıllara oranla daha az bulunuyor.

Fiyatını duyan toplamaya gidiyor! Kaz Dağları'nda ayı mantarı coşkusu | Ayı mantarının kilosu ne kadar?

Sabahın erken saatlerinde Çaldağ, Alakeçi ve Dağahmetçe köylülerinde yaşayanlar, günün ilk ışıklarıyla Kaz Dağları'na traktör, motosiklet ve otomobilleri çıkıp, gün boyu topladıkları mantarları akşam üstü, Alakeçi köyündeki mantar toptancılarına satmaya geliyor.

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