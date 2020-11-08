Fiyatını duyan toplamaya gidiyor! Kaz Dağları'nda ayı mantarı coşkusu | Ayı mantarının kilosu ne kadar?
Çanaakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ayı mantarı köylülerin yüzünü güldürüyor. Ayı mantarının kilosunun yüksek fiyattan satılması köylülere geçim kapısı oluşturdu. Ayı mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayanlar bugünlerde Kaz Dağları'na akın ediyor. Peki ayı mantarı nedir ve ayı mantarının kilosu ne kadar? İşte ayı mantarına dair tüm detaylar...
08.11.2020 22:54
- Son Güncelleme: 08.11.2020 22:57
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