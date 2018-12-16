Fırat'ın doğusuna operasyon için eller tetikte emir bekliyorlar!
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını söylemişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sınır hattında hareketlilik başladı. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı bağlı birlikler de elleri tetikte gelecek emri bekliyor.
16 Aralık 2018 Pazar, 11:16:53 Güncelleme: 11:17:45
BİZ TÜRKİYE İLE KARDEŞİZ
Münbiç sınırı Seyade bölgesinde 2 yıldır nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerlerden biri, "Biz Sultan Murat birliğine bağlıyız. Biz gece gündüz nöbet tutuyoruz. Biz Türkiye ile kardeşiz. Onlar bizimle, teşekkür ederiz. Karşımızda 6 tane PYD-YPG mevzisi bulunmakta, onların her hareketini takip ediyoruz" dedi.
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