Fırat'ın doğusuna operasyon için eller tetikte emir bekliyorlar!

BİZ TÜRKİYE İLE KARDEŞİZ



Münbiç sınırı Seyade bölgesinde 2 yıldır nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerlerden biri, "Biz Sultan Murat birliğine bağlıyız. Biz gece gündüz nöbet tutuyoruz. Biz Türkiye ile kardeşiz. Onlar bizimle, teşekkür ederiz. Karşımızda 6 tane PYD-YPG mevzisi bulunmakta, onların her hareketini takip ediyoruz" dedi.