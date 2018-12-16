Fırat'ın doğusuna operasyon için eller tetikte emir bekliyorlar!

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını söylemişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sınır hattında hareketlilik başladı. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı bağlı birlikler de elleri tetikte gelecek emri bekliyor.

16 Aralık 2018 Pazar, 11:16:53 Güncelleme: 11:17:45
Fırat'ın doğusuna operasyon için eller tetikte emir bekliyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini söylemesi üzerine sınırdaki hareketlilik arttı. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı bağlı birlikler de elleri tetikte gelecek emri bekliyor.

Fırat'ın doğusuna operasyon için eller tetikte emir bekliyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini söylemesi üzerine sınırdaki hareketlilik her geçen gün sürüyor.

Fırat'ın doğusuna operasyon için eller tetikte emir bekliyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temizlemezseniz Münbiç'e de gireceğiz" sözlerinden sonra gözler PYD-YPG kontrolünde olan Münbiç'e çevrildi.

Fırat'ın doğusuna operasyon için eller tetikte emir bekliyorlar!

Münbiç sınırlarına yakın alanlarda bulunan Özgür Suriye Ordusu birlikleri Türkiye'den gelecek emri bekliyor.

Fırat'ın doğusuna operasyon için eller tetikte emir bekliyorlar!

BİZ TÜRKİYE İLE KARDEŞİZ

Münbiç sınırı Seyade bölgesinde 2 yıldır nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerlerden biri, "Biz Sultan Murat birliğine bağlıyız. Biz gece gündüz nöbet tutuyoruz. Biz Türkiye ile kardeşiz. Onlar bizimle, teşekkür ederiz. Karşımızda 6 tane PYD-YPG mevzisi bulunmakta, onların her hareketini takip ediyoruz" dedi.

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