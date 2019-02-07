FETÖ'cü Enes Kanter yeni sevgilisi Dana Brooke ile olay oldu! Dana Brooke kimdir?
FETÖ firarisi Enes Kanter, Amerikan güreşçisi Dana Brooke ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyada 'FETÖ'ye yeni gelin' yorumları yapıldı. Olay görüntülerin paylaşılmasının ardından FETÖ'cü Kanter ile birlikte olan Dana Brooke merak edilen konular arasına girdi. Dana Brooke kimdir? Detaylar haberimizde…
FETÖ'nün emrinden çıkmayan Kanter, bu kez Amerikan güreşcisi Dana Brooke ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. 26 yaşındaki Kanter, kendisinden 4 yaş büyük Dana ile birlikte görüntülendi. İkilinin, 2018'de aşk yaşamaya başladığı belirtildi. Firari FETÖ'cünün güreşçi sevgilisi Dana Brooke için sosyal medyadan, "FETÖ'nun yeni gelini" yorumları geldi.
TALİP BULAMADI
FETÖ'cü Enes Kanter, takımı Knicks'te gönderilmesi düşünülen ilk isim haline gelse de NBA takımları arasında da pek talip bulamadı. Knicks kadrosunda artık yeri olmadığı belirtilen FETÖ firarisi Kanter, diğer takımların yıldızlarıyla da birçok kez sorunlar yaşamıştı. LeBron James ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Kanter, son olarak da Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.
TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇİRKİN TABLO ÇİZİYOR
Türkiye'yle ilgili 'çirkin' bir tablo çizen Enes Kanter, yakın bir tarihte yaptığı açıklamada "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var" demişti.