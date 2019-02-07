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FETÖ'cü Enes Kanter yeni sevgilisi Dana Brooke ile olay oldu! Dana Brooke kimdir?

FETÖ firarisi Enes Kanter, Amerikan güreşçisi Dana Brooke ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyada 'FETÖ'ye yeni gelin' yorumları yapıldı. Olay görüntülerin paylaşılmasının ardından FETÖ'cü Kanter ile birlikte olan Dana Brooke merak edilen konular arasına girdi. Dana Brooke kimdir? Detaylar haberimizde…

07.02.2019 08:09 - Son Güncelleme: 07.02.2019 08:12
FETÖ'cü Enes Kanter yeni sevgilisi Dana Brooke ile olay oldu! Dana Brooke kimdir?

NBA takımlarından New York Knicks forması giyen Enes Kanter (26), FETÖ elebaşı Gülen'e bağlılık yemini etti. Kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak gösterdi. Firari FETÖ'cü basketbolcu, Türkiye'ye iade edilme korkusuyla takımının İngiltere'deki maçına bile gitmedi.


FETÖ'cü Enes Kanter yeni sevgilisi Dana Brooke ile olay oldu! Dana Brooke kimdir?

FETÖ'nün emrinden çıkmayan Kanter, bu kez Amerikan güreşcisi Dana Brooke ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. 26 yaşındaki Kanter, kendisinden 4 yaş büyük Dana ile birlikte görüntülendi. İkilinin, 2018'de aşk yaşamaya başladığı belirtildi. Firari FETÖ'cünün güreşçi sevgilisi Dana Brooke için sosyal medyadan, "FETÖ'nun yeni gelini" yorumları geldi.

FETÖ'cü Enes Kanter yeni sevgilisi Dana Brooke ile olay oldu! Dana Brooke kimdir?

FETÖ firarisi Enes Kanter, NBA'de takımı New York Knicks ile de büyük sıkıntılar yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Enes Kanter, takımının maç için Londra seyahatine kendince suikast korkusuyla gitmemişti. FETÖ firarisi, sonraki süreçte koç Fizdale'den süre alamamaya başladı.

FETÖ'cü Enes Kanter yeni sevgilisi Dana Brooke ile olay oldu! Dana Brooke kimdir?


TALİP BULAMADI
FETÖ'cü Enes Kanter, takımı Knicks'te gönderilmesi düşünülen ilk isim haline gelse de NBA takımları arasında da pek talip bulamadı. Knicks kadrosunda artık yeri olmadığı belirtilen FETÖ firarisi Kanter, diğer takımların yıldızlarıyla da birçok kez sorunlar yaşamıştı. LeBron James ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Kanter, son olarak da Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi.

FETÖ'cü Enes Kanter yeni sevgilisi Dana Brooke ile olay oldu! Dana Brooke kimdir?

TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇİRKİN TABLO ÇİZİYOR

Türkiye'yle ilgili 'çirkin' bir tablo çizen Enes Kanter, yakın bir tarihte yaptığı açıklamada "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var" demişti.

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