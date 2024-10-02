Eski futbolcu Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimine sert eleştirilerde bulunan Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.
Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili ifadesi alınan Serhat Akın; "Olay saatinde arkadaşım B.T. ile adreste bulunan ve yorumculuk yaptığım stüdyodan çıkarak aracıma bineceğim sırada kafasında motosiklet kaskı olan bir kişi bana doğru ateş etti. Daha sonra şahıs kendisini bekleyen ve plaka bilgisini alamadığım motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı" dedi.