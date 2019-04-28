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Erdoğan'dan en çok oy alan ilk beş sıradaki belediye başkanlarına ödül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da yapılan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışına katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından en çok oy alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, büyükşehir ilçe belediyesi, ilçe belediyesi ve belde belediye başkanlarına ödül verdi.

28.04.2019 19:31 - Son Güncelleme: 28.04.2019 19:36
Erdoğan'dan en çok oy alan ilk beş sıradaki belediye başkanlarına ödül

Başkan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödül verecek.

Erdoğan'dan en çok oy alan ilk beş sıradaki belediye başkanlarına ödül

Buna göre büyükşehirlerde ilk 5 sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (Yüzde 70,53), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan (Yüzde 68,47) , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör (Yüzde 67,60), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce (Yüzde 65,04) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu (Yüzde 64,61) ödül aldı.

Erdoğan'dan en çok oy alan ilk beş sıradaki belediye başkanlarına ödül

Yüzde 72,99 oy oranıyla Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yüzde 61,72 oy oranıyla Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yüzde 55,57 oy oranıyla Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yüzde 53,22 oy oranıyla Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yüzde 51,58 oy oranıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da il belediye başkanları arasında ilk beşe girerek, ödül almaya hak kazandı.

Erdoğan'dan en çok oy alan ilk beş sıradaki belediye başkanlarına ödül


Öte yandan büyükşehir ilçe belediyelerinden ilk beş sırada Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yer aldı.

Erdoğan'dan en çok oy alan ilk beş sıradaki belediye başkanlarına ödül

İlçe belediyeleri arasında Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay ilk beşe girdi.

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