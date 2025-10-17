"İSRAİL, GAZZE'DE TARİHİN EN VAHŞİ SOYKIRIMINI YAPARKEN, BİR YANDAN DA 'EKO-KIRIM' YAPTI"
Emine Erdoğan, "Fakat bugün en çok, savaşların çevreye verdiği tahribatı, yeryüzüne bıraktığı derin yara izlerini, konuşmalıyız. Savaşların, iklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kazanımlarımızı, nasıl sıfır noktasına gerilettiğini anlatmalıyız! Bunun en acı örneği, bugün Filistin'de yaşanıyor. İsrail, Gazze'de tarihin en vahşi soykırımını yaparken, bir yandan da 'eko-kırım' yaptı. Gazze'deki yıkımdan, geri dönüştürülmesi belki bir asır sürecek, 61 milyon ton enkaz kaldı. Ağaç mahsullerinin yüzde 97'si, yıllık mahsulün yüzde 82'si, çalılık alanların yüzde 95'i yok oldu." dedi.
"GAZZE'DE YOK OLAN ÇEVRE, TÜM İNSANLIĞA AİTTİR"
Mühimmat, katı atık ve arıtılmamış kanalizasyondan kaynaklanan toprak kirliliğinin, gıda üretimini imkansız hale getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Ne insanların yaşayabileceği bir yer kaldı, ne hayvanların otlayacağı alanlar, ne de kuşların ve su canlılarının barınacağı bir çevre. O yüzden şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizelim: savaşlar durmadıkça, tabiatın yaralarını saramayız. Nesiller arası adaleti sağlayamayız ve şunu lütfen unutmayalım; Gazze'de yok olan çevre, tüm insanlığa aittir. Dünyanın bir ucunda, belki bizden kilometrelerce uzakta yaşanan savaşlar, yok olan türler, kuruyan göller, büyüyen çöller, aslında yanı başımızdalar. Çünkü ekosistem bir bütündür. Gazze'nin çoraklaşan toprakları, bize de uzanır. Başka bir kıtada çekilen su ve gıda kıtlığı, bizim soframızı da yoksullaştırır. O yüzden, sıfır atık hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz." ifadelerini kullandı.