Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Afrika tanıtım programına ev sahipliği yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Aynı yeryüzünü paylaşan, aynı insanlık ailesine mensup bizler için kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, biliyoruz ki Afrika'nın geride kalması, tüm dünyanın kıtanın gerçek potansiyelinden mahrum kalması demektir" dedi.
AFRİKA TANITIM PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPILDI
Başkan Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtım programlarına ev sahipliği yaptı.
Programa; Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Prindon Sadriu, Mauritius Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayukta Roopun, Fiji Cumhurbaşkanı'nın eşi Filomena Katonivere, İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşi Sabina Higgins, Botsvana Devlet Başkanı'nın eşi Neo Jane Masisi, Estonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Sirje Karis, Nijerya Cumhurbaşkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Desislava Radeva, Surinam Cumhurbaşkanı'nın eşi Mellisa Santokhi, Gabon Cumhurbaşkanı'nın eşi Zita Nyangue Nguema, Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatounatta Bah-Barrow, Seyşeller Cumhurbaşkanı'nın eşi Linda Ramkalawan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Japarova, Guatemala Cumhurbaşkanı'nın eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic, AB Konseyi Başkanı'nın eşi Amelie Derbaudrenghien Michel, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve medya kuruluşlarının yöneticileri katıldı.