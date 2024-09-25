Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Afrika tanıtım programına ev sahipliği yaptı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Aynı yeryüzünü paylaşan, aynı insanlık ailesine mensup bizler için kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, biliyoruz ki Afrika'nın geride kalması, tüm dünyanın kıtanın gerçek potansiyelinden mahrum kalması demektir" dedi.