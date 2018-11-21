Emine Erdoğan: Çocuk işçiliğiyle hep birlikte mücadele etmeliyiz

"152 MİLYON ÇOCUĞUN ANILARINDA UÇURTMA UÇURTMAK YER ALMIYOR"

"Ucuz iş gücü olarak görülseler de aslında ülke için bedeli çok ağır oluyor." değerlendirmesinde bulunan Emine Erdoğan, çocuk işçiliği konusunda kurumların yayınladığı verilerde, sunduğu raporlarda yer alan rakamların ardındaki gerçeğin, çok daha üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: