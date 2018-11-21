Emine Erdoğan: Çocuk işçiliğiyle hep birlikte mücadele etmeliyiz
Emine Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" programında vali eşlerine hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk işçiliğiyle mücadelede vali eşlerine önemli görevler düştüğünü belirterek, "Sizler, bu çocukların manevi annelerisiniz. Çocuk işçiliğiyle hep birlikte mücadele etmeli, onları okullarına döndürüp, geleceğe kazandırmalıyız. Gönül elçileri işte tam da bu nedenle var." dedi.
Konuşmasına, "Dün gece idrak ettiğimiz Mevlit Kandili'nizi tebrik ediyorum. İnsanlığın efendisi Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanabildiğimiz bir hayat diliyorum." sözleriyle başlayan Emine Erdoğan, en son bir yıl önce İzmir'de bir araya geldiklerini, "Sıfır atık" temasıyla bir gönül elçileri buluşması gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Emine Erdoğan, bu yılki buluşmalarının teması olan çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çaptaki sorunların başında geldiğini söyledi.
Farklı sektörlerde çalıştırılan çocukların eğitimden mahrum kaldığına, zihinsel ve ruhsal sağlıklarının olumsuz yönde etkilendiğine, geleceğe yatırım yapabilecekleri en özel dönemlerinin zor koşullar altında geçtiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, bu çocukların büyüdüklerinde ise kendilerine yetemeyen, özel desteklere muhtaç kişiler haline geldiklerini dile getirdi.
"152 MİLYON ÇOCUĞUN ANILARINDA UÇURTMA UÇURTMAK YER ALMIYOR"
"Ucuz iş gücü olarak görülseler de aslında ülke için bedeli çok ağır oluyor." değerlendirmesinde bulunan Emine Erdoğan, çocuk işçiliği konusunda kurumların yayınladığı verilerde, sunduğu raporlarda yer alan rakamların ardındaki gerçeğin, çok daha üzüntü verici olduğunu vurguladı.
Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: