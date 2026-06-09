CANLI YAYIN
Geri

Nükleer silaha en çok para harcayan ülkeler hangileri? ICAN 2025 raporu yayında! Dakikası bile bir servet

Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN), dünyayı sarsacak 2025 nükleer silah harcamaları raporunu yayımladı. Dokuz nükleer gücün toplam bütçesi yüzde 19 artışla 118,8 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. ABD'nin tek başına harcadığı devasa rakam dudak uçuklatırken, İngiltere nükleer yarışta Rusya'yı geride bıraktı. Peki hangi ülke nükleer silaha ne kadar bütçe ayırdı? İşte milyarlarca doların havaya uçtuğu o çarpıcı liste ve şoke eden insani maliyet analizi.

Giriş Tarihi:
Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi'nin (ICAN) raporuna göre, nükleer silahlara yapılan küresel harcamalar 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Dokuz nükleer gücün toplam harcaması bir yılda yaklaşık yüzde 19 artarak 118,8 milyar dolara çıktı.

Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

ICAN tarafından yayımlanan "Önceden Tasarlanmış: 2025'te Nükleer Silah Harcamaları" başlıklı rapor, nükleer silah sahibi ülkelerin cephaneliklerini geliştirmek için ayırdığı bütçelerde dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu.

Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

Rapora göre Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, İngiltere ve ABD'nin toplam nükleer silah harcaması geçen yıla kıyasla 16,8 milyar dolar arttı. Böylece küresel nükleer harcamalarda şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

ABD AÇIK ARA İLK SIRADA

Nükleer silah harcamalarında en büyük pay yine ABD'ye ait oldu.

2025 yılında ABD'nin bu alandaki harcaması 69,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, diğer sekiz nükleer gücün toplam harcamasından daha yüksek seviyede gerçekleşti. ABD ayrıca yıllık bazda 12,4 milyar dolarlık artışla en büyük bütçe genişlemesini yapan ülke oldu.

Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

ABD'yi 13,5 milyar dolarla Çin izledi.

İngiltere ise 12,6 milyar dolarlık harcamayla 9,5 milyar dolar harcayan Rusya'yı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

ÜLKELERİN NÜKLEER HARCAMALARI

Raporda yer alan verilere göre 2025 yılında ülkelerin nükleer silah harcamaları şöyle sıralandı:

SıraÜlkeHarcama Tutarı
1ABD69,2 milyar dolar
2Çin13,5 milyar dolar
3İngiltere12,6 milyar dolar
4Rusya9,5 milyar dolar
5Fransa7,7 milyar dolar
6Hindistan2,8 milyar dolar
7Pakistan1,5 milyar dolar
8İsrail1,2 milyar dolar
9Kuzey Kore656 milyon dolar
Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

Rapor, özel sektörün de nükleer silah sözleşmelerinden önemli gelir elde ettiğini ortaya koydu. Buna göre şirketler, yıl boyunca bu alandaki projelerden en az 38 milyar dolar kazanç sağladı.

Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

SON 5 YILDA 471 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

ICAN verilerine göre nükleer silaha sahip dokuz ülke, son beş yılda cephaneliklerini korumak ve geliştirmek için toplam 471 milyar dolar harcadı.

Raporda, mevcut modernizasyon programlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği ve nükleer bütçelerin daha da büyümesinin beklendiği belirtildi.

Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'nın uzun vadeli savunma planlarının, gelecek on yıllar boyunca milyarlarca dolarlık ek harcamayı beraberinde getireceği ifade edildi.

Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

"KAYNAKLAR ACİL İNSANİ İHTİYAÇLARDAN UZAKLAŞTIRILIYOR"

Raporda nükleer silah harcamalarının yalnızca askeri boyut taşımadığı, aynı zamanda küresel kaynak kullanımında ciddi bir tercih değişikliğine yol açtığı vurgulandı.

ICAN'a göre nükleer silahlara ayrılan bütçeler, insani yardım, kalkınma, sağlık ve sosyal destek alanlarında kullanılabilecek kaynakları azaltıyor.

Raporda dikkat çeken karşılaştırmalar da yer aldı:

  • Bir dakikalık nükleer silah harcamasıyla 3 bin 478 kişiye temiz su ve sanitasyon hizmeti sağlanabilir.
  • Bir günlük nükleer silah harcaması yaklaşık 2 milyon insanı gıda güvensizliğinden kurtarabilir.
  • Bir haftalık harcama, milyarlarca kişiyi kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı koruyabilecek aşı programlarını finanse edebilir.
  • Bir yıllık harcama, 6 milyondan fazla konuta güneş enerjisi sağlayabilecek büyüklüğe ulaşıyor.

Raporda ayrıca yalnızca ABD'nin 2025 yılında nükleer silahlara ayırdığı bütçenin, Birleşmiş Milletler'in yıllık bütçesini yaklaşık 19 kez karşılayabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Dünyayı korkutan nükleer silah bütçeleri açıklandı!

ICAN'DAN NÜKLEER CAYDIRICILIK ELEŞTİRİSİ

Raporun ortak yazarlarından ve ICAN Programlar Direktörü Susi Snyder, yükselen yaşam maliyetleri ve küresel ekonomik sorunlara rağmen milyarlarca doların nükleer silahlara ayrılmasını eleştirdi.

Snyder, nükleer silahların kullanılmasının felaket sonuçlar doğuracağını belirterek, nükleer caydırıcılık anlayışının güvenlikten çok risk ürettiğini savundu.

ICAN Politika Başkanı Alicia Sanders-Zakre de nükleer güç sahibi ülkelerin mevcut planlarının, önümüzdeki yıllarda da milyarlarca dolarlık kaynağın silah sistemlerine yönlendirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Raporda, artan nükleer harcamaların mevcut jeopolitik gerilimleri daha da derinleştirdiği ve küresel güvenlik risklerini artırdığı değerlendirmesine de yer verildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Güncel