Nükleer silaha en çok para harcayan ülkeler hangileri? ICAN 2025 raporu yayında! Dakikası bile bir servet
Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN), dünyayı sarsacak 2025 nükleer silah harcamaları raporunu yayımladı. Dokuz nükleer gücün toplam bütçesi yüzde 19 artışla 118,8 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. ABD'nin tek başına harcadığı devasa rakam dudak uçuklatırken, İngiltere nükleer yarışta Rusya'yı geride bıraktı. Peki hangi ülke nükleer silaha ne kadar bütçe ayırdı? İşte milyarlarca doların havaya uçtuğu o çarpıcı liste ve şoke eden insani maliyet analizi.
Giriş Tarihi:
ÜLKELERİN NÜKLEER HARCAMALARI
Raporda yer alan verilere göre 2025 yılında ülkelerin nükleer silah harcamaları şöyle sıralandı:
|Sıra
|Ülke
|Harcama Tutarı
|1
|ABD
|69,2 milyar dolar
|2
|Çin
|13,5 milyar dolar
|3
|İngiltere
|12,6 milyar dolar
|4
|Rusya
|9,5 milyar dolar
|5
|Fransa
|7,7 milyar dolar
|6
|Hindistan
|2,8 milyar dolar
|7
|Pakistan
|1,5 milyar dolar
|8
|İsrail
|1,2 milyar dolar
|9
|Kuzey Kore
|656 milyon dolar