Nükleer silaha en çok para harcayan ülkeler hangileri? ICAN 2025 raporu yayında! Dakikası bile bir servet

SON 5 YILDA 471 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

ICAN verilerine göre nükleer silaha sahip dokuz ülke, son beş yılda cephaneliklerini korumak ve geliştirmek için toplam 471 milyar dolar harcadı.

Raporda, mevcut modernizasyon programlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği ve nükleer bütçelerin daha da büyümesinin beklendiği belirtildi.

Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'nın uzun vadeli savunma planlarının, gelecek on yıllar boyunca milyarlarca dolarlık ek harcamayı beraberinde getireceği ifade edildi.