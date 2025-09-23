Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan
Son dakika... BM 80. Genel Kurulu'nda bugün konuşma yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri merakla beklenirken, sosyal medya adeta yıkıldı. Gazze'de 65 binden fazla Filistinliyi katleden Netanyahu yönetimindeki İsrail'in saldırıları karşısında küresel vicdanın sesi haline gelen Erdoğan için X platformunda açılan #PalestinesVoiceErdogan etiketi kısa sürede dünya gündeminde TT oldu. Filistin'in sesi olarak görülen Erdoğan, zirve kapsamında katıldığı konferansta "Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur" mesajını verirken, BM kürsüsünde yapacağı tarihi çağrıların adeta "manifesto" niteliğinde olacağı yorumları yapılıyor...
