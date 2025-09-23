PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan

Son dakika... BM 80. Genel Kurulu'nda bugün konuşma yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri merakla beklenirken, sosyal medya adeta yıkıldı. Gazze'de 65 binden fazla Filistinliyi katleden Netanyahu yönetimindeki İsrail'in saldırıları karşısında küresel vicdanın sesi haline gelen Erdoğan için X platformunda açılan #PalestinesVoiceErdogan etiketi kısa sürede dünya gündeminde TT oldu. Filistin'in sesi olarak görülen Erdoğan, zirve kapsamında katıldığı konferansta "Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur" mesajını verirken, BM kürsüsünde yapacağı tarihi çağrıların adeta "manifesto" niteliğinde olacağı yorumları yapılıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı.

İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu işliyor.

İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR
Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 65 binden fazla Filistinliyi katleden Katil Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail yüzden fazla hastaneye saldırdı, camileri yıktı sağlık çalışanlarını ve gazetecileri katletti. İsrail yardımların girişini engelleyerek açlığa mahkum ettiği Filistinli Müslümanları göçe zorladı.

Uzun süredir soykırıma susan dünya ülkeleri son dönemde bir bir Filistin'i tanıma yönünde adımlar atarken New York'ta Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantıları gerçekleştiriliyor.

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Gözler bugün söz konusu toplantıda konuşma yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Genel Kurul konuşması öncesi zirve kapsamında dün (22 Eylül) Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na katılan Erdoğan, Gazze'nin Filistin'e ait olduğunu belirterek, "Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım, bunun en güzel ispatıdır." dedi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI: PALESTINES VOICE ERDOGAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünde yapacağı açıklamalar öncesinde X plarformunda #PalestinesVoiceErdogan (Filistin'in sesi Erdoğan) etiketi dünya gündeminde TT oldu.

On binlerce kişi Başkan Erdoğan'a sosyal medya platformlarından destek verirken, açılan hashtag önce ABD gündeminde daha sonra tüm dünya listesinde Trend Topic (TT) oldu.

#PalestinesVoiceErdogan etiketi ile birlikte Başkan Erdoğan Filistin konusundaki tarihi sözleri ve İsrail'in işlediği insanlık suçuna ilişkin infografikler paylaşıldı.

Bu kapsamda küresel vicdanın sesi olan Erdoğan'ın "manifesto" niteliğinde gerçekleştireceği hitabı ve Filistin konusunda yapacağı çağrılar merakla bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞTI: MAZLUMUN SESİ OLMAYA DEVAM

Başkan Erdoğan'da BM'ye ilişkin paylaşımda bulundu. "Erdoğan, 2005'ten 2025'e… #UNGA80 Hakkı savunmaya, adaletsizliğe karşı durmaya, mazlumun sesi olmaya, dünyanın 5'ten büyük olduğunu haykırmaya devam…" ifadelerini kullandı.

HER KONUŞMASI DAMGA VURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır katıldığı her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hakikat mücadelesi verdi.

"Dünya 5'ten Büyüktür" deyip reform çağrısı yapan Erdoğan, Filistin'in sesi, Gazze ve Kudüs'ün nefesi oldu. BM kürsüleri Erdoğan'ın hakikat gazasının en yakın şahidi.

2007'de iki devleti çözüm vurgusu yapan, 2018'de ilk kıblemiz olan Kudüs'e sahip çıkan Erdoğan, 2019'da İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı. 2024'te "Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu öyle durdurulmalı" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndan Filistin için yaptığı konuşmalar ve sosyal medyada #PalestinesVoiceErdogan etiketiyle paylaşılan infografikler…

2007 | BAŞBAKANLIK DÖNEMİ... "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU"

Erdoğan, başbakan olarak katıldığı 2007'deki 62. Genel Kurul hitabında, Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki en önemli istikrarsızlık kaynaklarından birini, Orta Doğu sorununun oluşturduğunu ifade etti.

Bölge geneli ve ötesinde yansımaları olan Filistin sorununu, Orta Doğu ihtilafının odağındaki temel mesele olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, Filistin sorunuyla mücadelenin, sadece bölgede değil, bölge dışındaki ülkelerin de el birliğiyle çözülmesi gereken bir mücadele olduğunu kaydetti.

Filistin'in kendi içinde yaşanan siyasi ayrışma ile durumun daha da zorlu bir hal aldığını vurgulayan Erdoğan, "Filistin sorununa kalıcı bir siyasi çözüm ve İsrail ile iki devlet vizyonuna dayalı kapsamlı bir barış, bölge için olduğu kadar küresel istikrar için de büyük önem taşımaktadır. İsrail-Filistin ihtilafının çözümünün bölgedeki diğer sorunların halli yönünde de olumlu etki yapacağına inanıyoruz. Barış Süreci'nin canlandırılması yönündeki çabalarda taraflara her türlü desteği vermeye ve düzenlenmesi öngörülen uluslararası toplantıya katkıda bulunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

2009 | "GAZZE İÇİN VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Erdoğan, 2009'daki 64. Genel Kurul hitabında da Türkiye olarak üzerinde hassasiyetle durdukları bölgesel meselelerden birinin Filistin-İsrail ihtilafı olduğunu vurguladı. İki devletli çözümü dünya barışının vazgeçilmez şartı olarak gördüklerinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye, Filistin halkının her zaman yanında olmuş ve bundan böyle de olmaya devam edecektir." mesajını verdi.

Gazze'de insanların çadırlarda yaşadığını, içilecek su bulamadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu tabloya karşı biz insani görevimizi yapıyor muyuz? Acaba BM ne yapabiliyor veya Güvenlik Konseyi ne yapabiliyor? Böyle bir yaptırım gücü var mı yok mu? Bunun üzerinde özellikle hassasiyetle durmamız gerekiyor. Gazze için verilen sözler tutulmadı." dedi.



Gazze'deki yaşamın normalleşmesini istediklerini aktaran Erdoğan, "Filistin sorunu, sadece bir tarafın talepleri esas alınarak çözülemez. İsrail'in güvenliği kadar Filistinlilerin güvenliği de önemlidir. İsrail'in istikrar talebi kadar Filistin halkının özgürlük ve barış talebi de meşrudur." diye konuştu.

"VİCDANİ SORUMLULUĞUMUZDUR"

Bölge ve dünya barışının önündeki en büyük engellerden biri olan Filistin sorununun çözümünün, ancak herkese adil ve eşit muamele edilmesi halinde mümkün olacağını ifade eden Erdoğan, "Gazze'deki insanlık dramının sona erdirilerek kalıcı huzur ortamının tesisi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun konuya ilgi ve hassasiyetini kaybetmemesinin, sorunun çözümü yönündeki çabalara yeni bir ivme kazandırmasında son derecede önemli olduğunu belirten Erdoğan, "İlgili tüm tarafları, bu soruna kayıtsız kalmamaya, yeni acılar yaşanmasına göz yummamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

2011 | BM GENEL KURULU'NDA BM'YE "İSRAİL" TEPKİSİ

Erdoğan, 2011'deki 66. Genel Kurul konuşmasında Filistin-İsrail ihtilafının çözülememesinin, aksine her defasında hak ve hukukun siyasi dengeler uğruna heba edilmesinin, uluslararası adalet duygusuna vurulan en büyük darbe olduğunu vurguladı ve BM çatısı altında alınan fakat İsrail'in hiçe saydığı yüzlerce karar olduğunu söyledi.

BM'nin Filistin halkının yaşadığı insanlık dramının sona ermesini sağlayacak hiçbir adımı atamayacak kadar aciz kaldığını dile getiren Erdoğan, "Acaba, BM Güvenlik Konseyi farklı ülkeler için bu tür yaptırım kararları aldığı zaman bu kararlara uymayanlara aynen İsrail'e uyguladığı gibi sessiz mi kalıyor?" diye sordu.

Erdoğan ayrıca, "Rahatlıkla fosfor bombasını kullanan İsrail, atom bombasını bulunduran İsrail, buna karşı bir yaptırım yok ama çevrede böyle bir havayı hissettikleri anda nasıl yaptırım yaparız bunun gayreti içerisine giriliyor. Adalet bu mu, bu sorulmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarının işgal altında olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Orantısız güç kullanan İsrail'dir ama yaptırım uygulanmayan yine İsrail'dir. İşgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşı devam eden yasa dışı yerleşimler ile Gazze'ye yönelik abluka bu kapsamda en öne çıkan iki husustur. Soruyorum; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde herhangi bir toplumu uluslararası ilişkilerden veya insani münasebetlerden tecrit etmek veya soyutlamak gibi bir şey var mıdır? Benim okuduğum İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde böyle bir şey yok. Bir sandık domatesi Filistin'e sokmak isterseniz İsrail'in iznine tabisiniz ben bunu insani olarak görmüyorum."

"İSRAİL'İ BARIŞ İÇİN ZORLAMAK GEREKMEKTEDİR"

Meselenin sadece basit bir "güvenlik için barış" denklemi olmadığını kaydeden Erdoğan, "Orta Doğu'da yeşermeye başlayan yeni siyasi ve beşeri coğrafyayı doğru okuyarak, sürekli bir çatışma ve ihtilaf halini sürdürmenin artık mümkün olamayacağını görmeniz gerekmektedir. Uluslararası toplum olarak BM kuruluş gayesi olan uluslararası barış ve güvenliğin tesisi idealine inanıyorsak, İsrail'i, bu ülkeyi yönetenlere rağmen barış için zorlamak, bu ülkeye hukukun üstünde olmadığını açık bir şekilde göstermek gerekmektedir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN DEVLETİ'NİN TANINMASINA DESTEĞİ KOŞULSUZDUR"

Erdoğan, bu doğrultuda atılması gereken en önemli adımlardan birinin, Filistin halkının devlet olarak tanınma yönündeki haklı talebinin karşılanması ve Filistin Devleti'nin temsilcilerinin de bu yüce kurulda BM üyesi olarak hak ettiği yeri alması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında BM, 1947'de 181 sayılı kararla Filistin'i devlet olarak ilan etmişti ama ne yazık ki bu uygulamaya konulmadı. Türkiye'nin Filistin Devleti'nin tanınmasına desteği koşulsuzdur. Türkiye, Orta Doğu coğrafyasında barışın hakim kılınması için her türlü çabayı sarf etmeye hazırdır. Bu bağlamda Arap-İsrail ihtilafının çözüme kavuşturulması, Filistin Devleti'nin tanınması, Filistinliler arası iç uzlaşmanın sağlanması, Gazze halkının maruz kaldığı gayri hukuki ablukanın kaldırılması için bundan böyle de aktif tutum izlemeye devam edecektir."

Erdoğan, konuşmasında "Bu kürsüden özellikle vurgulamak istiyorum; İsrail halkı ile sorunumuz yoktur. Sorun, şimdiki İsrail hükümetinin saldırgan politikalarından kaynaklanmaktadır." vurgusunu da yaptı.

2014 | BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ DERHAL HAYATA GEÇİRİLMELİ

Erdoğan, cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez 2014'te hitap ettiği BM 69. Genel Kurul hitabında da Filistin sorununu dünya gündemine taşıdı. Sorunun, bölgedeki birçok meselenin temel kaynağı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Filistin'de iki-devletli çözümün derhal hayata geçirilmesi, Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması ve İsrail'in yanında bağımsız ve sürdürülebilir bir Filistin devletinin kurulması, siyasi, insani ve ahlaki bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

BM kürsüsünde iki devletli çözüm konusunun konuşulduğunu ancak adım atılmadığını vurgulayan Erdoğan, "Konuşmak yetmez. Artık icraata ihtiyacımız var. Artık icra zamanıdır." dedi.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Erdoğan, küresel sorunlar için BM'yi göreve çağırarak, "Daha fazla gecikmeden, daha fazla masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan, BM sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya, 5'ten büyüktür. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin, dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde BM'yi etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir." çıkışını yaptı.

Kararların bir ülkenin iki dudağı arasında kalabildiğini kaydeden Erdoğan "Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2 binden fazla masum insan katledilirken BM beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de 4 yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken, 9 milyona yakın insan yer değiştirirken, BM yine etkili çözümler sunamamıştır." ifadesini kullandı.