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Dünyada böyle tanınıyorlar! 81 farklı özellik il il sıralandı...Hangi şehirde ne meşhur?

Türkiye, 81 ilinden her biriyle zengin bir kültürel mirasa sahip, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyiyle yeryüzünde nadir bulunan bir ülke. Her şehrin kendine özgü bir özelliği veya ürünü vardır ki bu da vatandaşların zihninde derin izler bırakmıştır. Ancak, gerçekler her zaman bilindiği gibi olmayabilir. Peki, hangi şehrin neyi meşhur? İşte il il Türkiye'nin meşhur olan şeyleri...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 23:18 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 23:20
Dünyada böyle tanınıyorlar! 81 farklı özellik il il sıralandı...Hangi şehirde ne meşhur? 1

Türkiye'nin her bir köşesi, kendine has güzellikler ve lezzetlerle dolu. Bu liste, illerimizin sahip olduğu değerleri ve kültürel zenginlikleri gözler önüne seriyor. Her bir şehir, kendine özgü özellikleriyle tanınmayı hak ediyor ve bu zenginlikler, Türkiye'yi eşsiz kılıyor. İşte 81 ilin meşhur olan unsuru...

Dünyada böyle tanınıyorlar! 81 farklı özellik il il sıralandı...Hangi şehirde ne meşhur? 2

ADANA - ADANA KEBABI

Dünyada böyle tanınıyorlar! 81 farklı özellik il il sıralandı...Hangi şehirde ne meşhur? 3

ADIYAMAN - NEMRUT DAĞI

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