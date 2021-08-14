Diyarbakırlı 4 çocuktan duygulandıran hareket: Biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Çocuklardan 12 yaşındaki İbrahim Günay, AA muhabirine, bisiklet almak için para biriktirdiğini söyleyerek, "Paramı bizden daha çok ihtiyacı olanlara gönderiyorum. Ben sonradan da para biriktirip bisiklet alabilirim. Birbirimize yardımcı olmak çok güzel bir duygu. Bu duygu anlatılamaz. Afetzedelere yapacağım bağış, bana alacağım bisikletten daha çok mutluluk veriyor." diye konuştu.