Diyarbakırlı 4 çocuktan duygulandıran hareket: Biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar
Diyarbakır'da 4 çocuk, kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı. Çocukların gösterdiği dayanışma ruhu, yardım kampanyası üzerinden fitne tohumları serpmeye çalışanlara en güzel cevap oldu.
Diyarbakır'da 4 çocuk, kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı.
Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından biri kız 4 çocuk, aylardır biriktirdikleri harçlıklarını Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan "Sel ve Yangın Afetleri Yardım Kampanyası"na bağışlamak istedi.
Çocuklardan 12 yaşındaki İbrahim Günay, AA muhabirine, bisiklet almak için para biriktirdiğini söyleyerek, "Paramı bizden daha çok ihtiyacı olanlara gönderiyorum. Ben sonradan da para biriktirip bisiklet alabilirim. Birbirimize yardımcı olmak çok güzel bir duygu. Bu duygu anlatılamaz. Afetzedelere yapacağım bağış, bana alacağım bisikletten daha çok mutluluk veriyor." diye konuştu.