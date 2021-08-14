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Diyarbakırlı 4 çocuktan duygulandıran hareket: Biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Diyarbakır'da 4 çocuk, kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı. Çocukların gösterdiği dayanışma ruhu, yardım kampanyası üzerinden fitne tohumları serpmeye çalışanlara en güzel cevap oldu.

14.08.2021 12:38 - Son Güncelleme: 14.08.2021 12:39
Diyarbakırlı 4 çocuktan duygulandıran hareket: Biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Diyarbakır'da 4 çocuk, kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı.

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Diyarbakırlı 4 çocuktan duygulandıran hareket: Biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından biri kız 4 çocuk, aylardır biriktirdikleri harçlıklarını Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan "Sel ve Yangın Afetleri Yardım Kampanyası"na bağışlamak istedi.

Diyarbakırlı 4 çocuktan duygulandıran hareket: Biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Bunun üzerine ebeveynleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile iletişime geçerek çocuklarının talebini iletti. AFAD ekipleri, evlerinden alıp İl Müdürlüğüne getirdikleri çocuklara çanta ve yapboz hediye etti.

Diyarbakırlı 4 çocuktan duygulandıran hareket: Biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Ekipler aracılığıyla bankaya götürülen çocukların kumbaralarından çıkardıkları harçlıkları, ilgili hesaba yatırıldı.

Diyarbakırlı 4 çocuktan duygulandıran hareket: Biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Çocuklardan 12 yaşındaki İbrahim Günay, AA muhabirine, bisiklet almak için para biriktirdiğini söyleyerek, "Paramı bizden daha çok ihtiyacı olanlara gönderiyorum. Ben sonradan da para biriktirip bisiklet alabilirim. Birbirimize yardımcı olmak çok güzel bir duygu. Bu duygu anlatılamaz. Afetzedelere yapacağım bağış, bana alacağım bisikletten daha çok mutluluk veriyor." diye konuştu.

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