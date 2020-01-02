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Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe! 

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "Kıran-11 Narko-terör Operasyonu"nda 515 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca teröristlerin kullandığı 2 kış sığınağı ile avcı boy çukur kullanılamaz hale getirildi.

02.01.2020 12:37 - Son Güncelleme: 02.01.2020 12:38
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 31 Aralık Salı günü icrasına başlanılan "Kıran-11 Narko-terör Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe!

Açıklamada, "Söz konusu operasyonda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde 515 kilogram esrar ve 2 adet kenevir elemekte kullanılan elek ele geçirilmiş, bahse konu esrar muhafaza altına alınarak elekler imha edilmiştir.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe!

Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet kış sığınağı ve 1 adet avcı boy çukuru, tespit edilmesini müteakip tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe!

Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 3 adet el bombası, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal gece görüş dürbünü, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan çalar saat, 86 adet el yapımı el bombası muhafaza kabı, 1 adet siren, anons ve lamba kontrol cihazı, 1 adet 4'lü pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 16 adet terörist kıyafeti, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe!

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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