Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe! 

Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık, taşlık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 3 adet el bombası, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal gece görüş dürbünü, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan çalar saat, 86 adet el yapımı el bombası muhafaza kabı, 1 adet siren, anons ve lamba kontrol cihazı, 1 adet 4'lü pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 16 adet terörist kıyafeti, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.