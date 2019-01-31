Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak imha edildi

"Kulp ilçesi Ayhan köyünde ikamet eden H.A. isimli şahsın evinde yapılan adli aramada duvara asılı vaziyette 1 adet terörist fotoğrafı bulunmuş, bahse konu şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınmıştır. Yol kontrol faaliyetleri neticesinde 190 şahıs ve 32 aracın JABS marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."