Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası, basın mensuplarına tanıtıldı. Müze ve donatı alanlarını gezerek bilgi alan basın mensupları, adeta tarihin koridorlarında geçmişe yolculuk etti.
27.05.2020 17:10
- Son Güncelleme: 27.05.2020 17:17
Yargılamaların yapıldığı dönemde subay yatakhanesi olarak kullanılan bina, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne dönüştürüldü.
Müzenin girişindeki duvarda, Adnan Menderes'in "Yeter söz milletindir!" ifadesi dikkati çekiyor.
Bu müzenin içinde Adnan Menderes'in doğduğu evin benzeri yer alıyor. Müzede, "Aydın Evi" olarak adlandılan bu bölümde bir yatak odası, salon ve mutfak bulunuyor.
Müzenin içindeki küçük odalarda, Adnan Menderes'in hayatı ile iktidarda bulunduğu yıllarda Türkiye'de yaşanan kalkınma hamlelerine ilişkin bilgi ve görseller ziyaretçilere aktarılıyor.
Adnan Menderes'in 17 Şubat 1959'da Londra'da yaşadığı uçak kazası da anlatılıyor. Odanın içinde, uçak enkazının bir replikası yer alıyor.