Haberler Galeri Güncel Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk!

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası, basın mensuplarına tanıtıldı. Müze ve donatı alanlarını gezerek bilgi alan basın mensupları, adeta tarihin koridorlarında geçmişe yolculuk etti.

27.05.2020 17:10 - Son Güncelleme: 27.05.2020 17:17
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk!

Yargılamaların yapıldığı dönemde subay yatakhanesi olarak kullanılan bina, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne dönüştürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk!

Müzenin girişindeki duvarda, Adnan Menderes'in "Yeter söz milletindir!" ifadesi dikkati çekiyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk!

Bu müzenin içinde Adnan Menderes'in doğduğu evin benzeri yer alıyor. Müzede, "Aydın Evi" olarak adlandılan bu bölümde bir yatak odası, salon ve mutfak bulunuyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk!

Müzenin içindeki küçük odalarda, Adnan Menderes'in hayatı ile iktidarda bulunduğu yıllarda Türkiye'de yaşanan kalkınma hamlelerine ilişkin bilgi ve görseller ziyaretçilere aktarılıyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda fotoğraflarla geçmişe yolculuk!

Adnan Menderes'in 17 Şubat 1959'da Londra'da yaşadığı uçak kazası da anlatılıyor. Odanın içinde, uçak enkazının bir replikası yer alıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Adı Yassı namı Yaslı ada! Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor! İşte ilk kareler...
Adı "Yassı" namı "Yaslı" ada! Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor! İşte ilk kareler...