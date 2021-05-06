Define avcıları ormanı delik deşik etti! İstanbul'un ortasında şaşkına çeviren manzara
İstanbul Sultangazi'de define avcıları ormanı adeta talan etti. Ormanlık alanın birçok yerinde devasa çukurlar eşilirken, bölgeye gelen vatandaşlar için çukurlar büyük tehlike oluşturuyor.
06.05.2021 12:05
- Son Güncelleme: 06.05.2021 12:05
Define avcıları orman içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukurlar açtı, ormanda neredeyse kazılmadık yer bırakmadı. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çevirirken, derin çukurların açık bırakılmasından endişe duyan mahalle sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istedi.