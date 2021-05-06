RAMAZAN İMSAKİYE
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Define avcıları ormanı delik deşik etti! İstanbul'un ortasında şaşkına çeviren manzara

İstanbul Sultangazi'de define avcıları ormanı adeta talan etti. Ormanlık alanın birçok yerinde devasa çukurlar eşilirken, bölgeye gelen vatandaşlar için çukurlar büyük tehlike oluşturuyor.

06.05.2021 12:05 - Son Güncelleme: 06.05.2021 12:05
Define avcıları ormanı delik deşik etti! İstanbul'un ortasında şaşkına çeviren manzara

Sultangazi'de define avcıları ormanlık alanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan devasa çukurlar havadan da görüntülendi.

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Define avcıları ormanı delik deşik etti! İstanbul'un ortasında şaşkına çeviren manzara

Sultangazi Şehir Ormanları'nın Yayla Mahallesi bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. İstanbul'da birçok noktasında çukurlar açarak define arayanlar, bu defa da Sultangazi Şehir Ormanları Yayla Mahallesi bölümüne dadandı.

Define avcıları ormanı delik deşik etti! İstanbul'un ortasında şaşkına çeviren manzara

Define avcıları orman içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukurlar açtı, ormanda neredeyse kazılmadık yer bırakmadı. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çevirirken, derin çukurların açık bırakılmasından endişe duyan mahalle sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istedi.

Define avcıları ormanı delik deşik etti! İstanbul'un ortasında şaşkına çeviren manzara

"İÇİNE GİRSEM KİMSE BENİ BULAMAZ"
Mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik, deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz.

Define avcıları ormanı delik deşik etti! İstanbul'un ortasında şaşkına çeviren manzara

Bazı çukurlar oldukça kat kat derin. İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz. Bu bölümde tarihi bir yer yok. 'Tarihi eser var' diye kazıyorlar. Filmlerden gördüğümüz bir haritayı ellerine alıp burada kazı yapıyorlar" dedi.