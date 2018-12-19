Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 16:16:13 Güncelleme: 16:16:41
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüller Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun bu yılki vefa ödülü ise Mehmet Akif Ersoy'a verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüle layık görülen isimler törende birer konuşma gerçekleştirdi.

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