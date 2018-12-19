Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 16:16:13 Güncelleme: 16:16:41
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun bu yılki vefa ödülü ise Mehmet Akif Ersoy'a verildi.
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