Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı. İşte İkinci 100 Günlük Eylem Planı...

13 Aralık 2018 Perşembe, 16:03:32 Güncelleme: 16:16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci 100 Günlük İcraat Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve ikinci 100 günlük dönemde gerçekleştirecek icraat ve projelerin tanıtıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, 3 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan Birinci 100 Günlük İcraat Programı'nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ikinci 100 günde gerçekleştirilecek projelerden örnekler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı

İŞTE İKİNCİ 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı
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