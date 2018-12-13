Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı. İşte İkinci 100 Günlük Eylem Planı...
13 Aralık 2018 Perşembe, 16:03:32 Güncelleme: 16:16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci 100 Günlük İcraat Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve ikinci 100 günlük dönemde gerçekleştirecek icraat ve projelerin tanıtıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar da hazır bulundu.
DİĞER GALERİLER