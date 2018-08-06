Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 16:00:59 Güncelleme: 16:02:14
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne geldi. Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat alanından ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.
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Erdoğan'ın ziyareti sırasında çevredeki halk da sevgi seli gösterdi.