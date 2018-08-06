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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

6 Ağustos 2018 Pazartesi, 16:00:59 Güncelleme: 16:02:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesinde incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne geldi. Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesinde incelemelerde bulundu

Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat alanından ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesinde incelemelerde bulundu

Erdoğan'ın ziyareti sırasında çevredeki halk da sevgi seli gösterdi.

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