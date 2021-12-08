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CHP'li Tahsin Tarhan bu kez de yerli otomobil TOGG'u hedef aldı: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız

Yapılan her güzel şeyi eleştirmeyi kendilerine bir amaç olarak edinen CHP'lilerden Meclis'teki 2022 bütçe görüşmelerinde de aynı tavır geldi. Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Tahsin Tarhan daha önce direksiyonuna geçtiği yerli otomobil için 47 milyon euroyu hükümetin çöpe attığını söyledi.

08.12.2021 14:17 - Son Güncelleme: 08.12.2021 14:30
CHP’li Tahsin Tarhan bu kez de yerli otomobil TOGG’u hedef aldı: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız

TBMM'de 2022 yılı bütçe maratonu devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP’li Tahsin Tarhan bu kez de yerli otomobil TOGG’u hedef aldı: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız

Bugün Genel Kurul'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

CHP’li Tahsin Tarhan bu kez de yerli otomobil TOGG’u hedef aldı: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız

"47 MİLYONU ÇÖPE ATTINIZ"
Partisi adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, iktidarı yerli otomobil üzerinden eleştirdi.

CHP’li Tahsin Tarhan bu kez de yerli otomobil TOGG’u hedef aldı: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız

Tarhan, "Değerli milletvekilleri bu bütçede bilim teknoloji AR-GE yok, sanayi yok üretim yok. Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız." diye konuştu.

CHP’li Tahsin Tarhan bu kez de yerli otomobil TOGG’u hedef aldı: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız

TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇMİŞTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle TOGG'u ziyaret etmişti.

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