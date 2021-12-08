CHP'li Tahsin Tarhan bu kez de yerli otomobil TOGG'u hedef aldı: Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız
Yapılan her güzel şeyi eleştirmeyi kendilerine bir amaç olarak edinen CHP'lilerden Meclis'teki 2022 bütçe görüşmelerinde de aynı tavır geldi. Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Tahsin Tarhan daha önce direksiyonuna geçtiği yerli otomobil için 47 milyon euroyu hükümetin çöpe attığını söyledi.
08.12.2021 14:17
- Son Güncelleme: 08.12.2021 14:30
Bugün Genel Kurul'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.
"47 MİLYONU ÇÖPE ATTINIZ"
Partisi adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, iktidarı yerli otomobil üzerinden eleştirdi.
TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇMİŞTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle TOGG'u ziyaret etmişti.