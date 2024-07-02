CHP’li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in öldüresiye dövdürdüğü Halit Dolma her şeyi anlattı: Kameraları kapatıp yetmez diye diye dövdüler

Manisa'nın CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında öldüresiye dövülen Halit Dolma yaşadıklarını anlattı. Dolma, "Başkan belediyeye gelen bir alacaklıya ödemek için 5 dakikada 560 bin TL getirmemizi istedi. Getiremeyeceğimizi söyleyince kameraları kapatıp sopalarla öldüresiye dövdüler. Murat Uygur'un burnu, çenesi, 2 kaburgası kırıldı. Konuşamıyor" dedi.
Manisa'nın Kula İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında, Murat Uygur ile birlikte öldüresiye dövülen Halit Dolma, yaşadıkları dehşeti anlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Murat Uygur'un Egem Beton Parke Şirketinin sahibi olduğunu, kendisinin de yanında çalıştığını ve işlerini takip ettiğini anlatan Dolma, "Egem Beton Parke Şirketi olarak, Kurban Bayramı öncesi belediye şirketi Beşibiryerde A.Ş. ile, birlikte parke üretimi yapıp ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde döşenmesi konusunda 3 yıllık ortaklık sözleşmesi imzaladık.
Perşembe günü başkan bizi belediyeye davet etti. 16.30'da belediyeye gittik. Makam odasına aldılar. Başkanın söylediğine göre belediyeye bir alacaklı gelmiş ve bu borcu ödemesi gerekiyormuş.