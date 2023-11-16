CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuk işlerinde İstanbullu isyanda! 1 yılda taş döşeyemediler: Karşımızda muhatap bulamıyoruz

Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya çile çektirmekten başka bir iş yapmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tam bir yıldır Laleli Ordu Caddesi'nde yola taş döşüyor. Koltuk kavgalarından ve tatillerinden hizmete vakit bulamayan İmamoğlu'na vatandaş ve esnaftan tepki yağdı. Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Reşat Yılmaz, "Her şey güzel olacak denildi ama iyiye giden hiçbir şey de yok. Hizmetin belli bir süre içinde yapılması lazım" ifadelerini kullanırken Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkan Yardımcısı Barış Köseliören "Karşımızda bir muhatap bulamıyoruz" dedi.