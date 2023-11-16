CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuk işlerinde İstanbullu isyanda! 1 yılda taş döşeyemediler: Karşımızda muhatap bulamıyoruz

Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya çile çektirmekten başka bir iş yapmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tam bir yıldır Laleli Ordu Caddesi'nde yola taş döşüyor. Koltuk kavgalarından ve tatillerinden hizmete vakit bulamayan İmamoğlu'na vatandaş ve esnaftan tepki yağdı. Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Reşat Yılmaz, "Her şey güzel olacak denildi ama iyiye giden hiçbir şey de yok. Hizmetin belli bir süre içinde yapılması lazım" ifadelerini kullanırken Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkan Yardımcısı Barış Köseliören "Karşımızda bir muhatap bulamıyoruz" dedi.
Yerli ve yabancı turizmin merkezi, ticaretin kalbi Laleli Ordu Caddesi'ndeki yol ve kaldırım düzenlemesinde kullanılacak taşların paletler üstünde etrafa bırakılması hem yayaların yürümesini hem de esnafın işini sekteye uğratıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) trafiğe kapatılarak yayalaştırılan tarihi yarımadadaki Ordu Caddesi'nde geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da peyzaj ve yolun taşlarla döşeme çalışması başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında üzerinde taşların bulunduğu onlarca palet caddenin birçok noktasına bırakıldı. Caddede dağınık halde duran paletler, ticaretin yoğun yapıldığı yerde mağazalara girişi güçleştirirken işlerini olumsuz etkilediği belirten esnaf ve yolda yürümekte zorlanan yayalar bu durumdan şikayet ediyor.
Laleli esnafı Arif Özkan, çalışmanın ilk başladığı zamanlar daha medeni bir alana kavuşacaklarını düşünerek heyecanlandıklarını ancak caddenin taşlar içerisinde bırakıldığını söyledi.
Esnafın taşlarla iç içe kaldığını belirten Özkan, "Burası tarihi yarımadanın girişi. Turistlerin İstanbul'a giriş yaptığı nokta. Bizim pırlanta taşı, yüzük taşı diyeceğimiz bir yer, ama maalesef bir senedir bu taşlar burada kaldı, kalkmıyor." dedi.