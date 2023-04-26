CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı! 3,5 yılda 35 yıllık borç!

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından İBB meclisine sunulan ve 2022 Yılı Meclis Denetim Raporu'na yansıyan detaylara göre, İBB yönetimi adrese teslim ihalelerin gerçekleştirildiği 22B usulüyle heykel ve tabloya 4 milyon 265 bin 250 TL +KDV ile 5 milyon 33 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi.