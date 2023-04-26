CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı! 3,5 yılda 35 yıllık borç!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, vatandaşın beklediği bazı hizmetleri kaynak yetersizliğini öne sürerek iptal etti. Bunun yerine İstanbullunun cebinden 6 milyon 497 bin TL ödeyerek heykel, tablo ve madalyon aldı. Geçtiğimiz haftalarda İBB Meclisi'nde 2022 yılı denetim raporu tartışıldı. Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Ekrem Bey göreve geldiğinde toplam borç 28 milyar lira iken 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 82 milyar 75 milyon liraya yükselmiştir. Yani 3,5 yılda, 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borç yapılmıştır. Borç, İBB'nin bir kaderi oldu ve aritmetik olarak artıyor. Muhtemelen 2023 sonunda 150 milyar liraya çıkacak gibi gözüküyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi vatandaşa hizmet üretmede kullanması gereken parayı sanat eseri alımları adı altında heykele ve tabloya yatırdığı ortaya çıktı.
Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından İBB meclisine sunulan ve 2022 Yılı Meclis Denetim Raporu'na yansıyan detaylara göre, İBB yönetimi adrese teslim ihalelerin gerçekleştirildiği 22B usulüyle heykel ve tabloya 4 milyon 265 bin 250 TL +KDV ile 5 milyon 33 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi.
*Rapora göre, İBB yönetimi, sanat eseri niteliğinde 5 adet denizanası ile 15 adet cam yaprak satın alınması işinde Fatma Şebnem Karagöl'e 285 bin TL + KDV ödedi.
*İBB, Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde sergilenmek üzere "Kalemler Yerleştirmesi" adlı 10 parça kağıt heykelin satın alması ihalesini de Deniz Yılmaz Akman'dan 18 bin TL +KDV karşılığında satın aldı.