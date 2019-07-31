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CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz! Son bomba Samsun Atakum'dan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "liyakat" palavraları lafta kaldı. CHP'li başkanlar, belediyeleri akrabaları için gelir kapısına çevirdi. Son skandal Samsun'un CHP'li Atakum Belediyesi'nde yaşandı. Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşinin yeğenini özel kalem müdürü olarak atadı.

31.07.2019 15:49 - Son Güncelleme: 31.07.2019 15:50
CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz! Son bomba Samsun Atakum'dan...

CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz sürüyor. Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci'nin özel kalem müdürü olarak eşi Gülay Deveci'nin yeğeni Merve Selin Cengiz'i 20 Nisan'da özel kalem müdürü ataması tepkilere neden oldu.

CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz! Son bomba Samsun Atakum'dan...

BAŞKAN İDDİALARI KABUL ETTİ
Konu ile ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci'nin yeğeni Merve Selin Cengiz'i özel kalem müdürü olarak atadığı iddialarını doğruladı.

CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz! Son bomba Samsun Atakum'dan...

Deveci, "Evet, eşimin yeğeni avukat. Yüksek lisansın bitirmiş, iki dil bilen biri. Doktorasını da bitirmek üzere. Burası turizm bölgesi, yeğenimin İstanbul'da bürosu vardı, rica ettim bürosunu kapattırdım, turizm kentinde böyle bir özel kalem müdürü olur diyerek böyle bir atama gerçekleştirdim" dedi.

CHP'li başkanın bu "liyakat" kılıfı skandalı örtmeye yetmedi...

CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz! Son bomba Samsun Atakum'dan...

TORPİLDE YARIŞA GİRDİLER!
CHP'deki torpil skandalı Samsun Atakum'la sınırlı değil. 31 Mart'ta belediye seçimlerini kazanan birçok başkan, belediyeyi akrabaları için gelir kapısına çevirdi.

CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz! Son bomba Samsun Atakum'dan...


CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, kayınbiraderi Kadir Çetindağ'ı belediye sosyal tesislerini bağlı olduğu Bağkent şirketine müdür yaptı.

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