CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz! Son bomba Samsun Atakum'dan...

Deveci, "Evet, eşimin yeğeni avukat. Yüksek lisansın bitirmiş, iki dil bilen biri. Doktorasını da bitirmek üzere. Burası turizm bölgesi, yeğenimin İstanbul'da bürosu vardı, rica ettim bürosunu kapattırdım, turizm kentinde böyle bir özel kalem müdürü olur diyerek böyle bir atama gerçekleştirdim" dedi.

CHP'li başkanın bu "liyakat" kılıfı skandalı örtmeye yetmedi...