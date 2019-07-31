CHP'li belediyelerde torpil yarışı tam gaz! Son bomba Samsun Atakum'dan...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "liyakat" palavraları lafta kaldı. CHP'li başkanlar, belediyeleri akrabaları için gelir kapısına çevirdi. Son skandal Samsun'un CHP'li Atakum Belediyesi'nde yaşandı. Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşinin yeğenini özel kalem müdürü olarak atadı.
31.07.2019 15:49
- Son Güncelleme: 31.07.2019 15:50
Deveci, "Evet, eşimin yeğeni avukat. Yüksek lisansın bitirmiş, iki dil bilen biri. Doktorasını da bitirmek üzere. Burası turizm bölgesi, yeğenimin İstanbul'da bürosu vardı, rica ettim bürosunu kapattırdım, turizm kentinde böyle bir özel kalem müdürü olur diyerek böyle bir atama gerçekleştirdim" dedi.
CHP'li başkanın bu "liyakat" kılıfı skandalı örtmeye yetmedi...
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