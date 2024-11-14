İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi. Anlaşma sağlanamaması üzerine belediyedeki işçiler, greve başladı. Grevin ikinci gününde çöpler toplanamadı. Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. İşçilerin haklarını aramaya devam ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun sosyal medya hesabında fal bakması ise dikkat çekti.
Söz konusu görüntülerde Filiz Yurtkoru'nun elindeki tarot kağıtlarını karıştırıp "Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Soruluramıza ne cevap verecek. Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Tarot bir bilinç altı okuma yöntemidir" dediği ve takipçilerine "Bilgi almak isteyenler DM'den (direct mesaj) ulaşabilir" çağrısı yaptığı görüldü.
BAŞKAN VİDEOYU BEĞENDİ
Sosyal medyada yayınlanmış videoyu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da beğendiği görüldü.