Söz konusu görüntülerde Filiz Yurtkoru'nun elindeki tarot kağıtlarını karıştırıp "Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Soruluramıza ne cevap verecek. Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Tarot bir bilinç altı okuma yöntemidir" dediği ve takipçilerine "Bilgi almak isteyenler DM'den (direct mesaj) ulaşabilir" çağrısı yaptığı görüldü.