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CHP'li Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru falcı çıktı! Sosyal medyadan paylaşım yaptı

CHP'li belediyelerin isimlerinin yanından skandal eksik olmuyor. İzmir Buca Belediyesi'nde Başkan Görkem Duman'ın Başkan Yardımcısı yaptığı ve birçok birimi bağladığı Filiz Yurtkoru'yla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Filiz Yurtkoru'nun Tarot falı uzmanı olduğu ortaya çıktı. Yurtkoru'nun paylaşımları şaşkınlık yaratırken, Duman ise Yurtkoru'yu savundu.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:30
CHP’li Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru falcı çıktı! Sosyal medyadan paylaşım yaptı

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi. Anlaşma sağlanamaması üzerine belediyedeki işçiler, greve başladı. Grevin ikinci gününde çöpler toplanamadı. Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. İşçilerin haklarını aramaya devam ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun sosyal medya hesabında fal bakması ise dikkat çekti.

CHP’li Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru falcı çıktı! Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Söz konusu görüntülerde Filiz Yurtkoru'nun elindeki tarot kağıtlarını karıştırıp "Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Soruluramıza ne cevap verecek. Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Tarot bir bilinç altı okuma yöntemidir" dediği ve takipçilerine "Bilgi almak isteyenler DM'den (direct mesaj) ulaşabilir" çağrısı yaptığı görüldü.

CHP’li Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru falcı çıktı! Sosyal medyadan paylaşım yaptı

BAŞKAN VİDEOYU BEĞENDİ

Sosyal medyada yayınlanmış videoyu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da beğendiği görüldü.

CHP'li Buca Belediyesi'nde işçiler grevde başkan yardımcısı falda

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