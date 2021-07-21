Çeşme'nin günlük nüfusu 1 milyonu aştı! Çeşme Belediye Başkanı: 50 yaşındayım Çeşme'yi hiç böyle görmedim
Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde tam anlamıyla koronavirüs önceki günler yaşanıyor. Ülkemizin önde gelen tatil beldelerinden İzmir Çeşme'de günlük nüfus 1 milyonu geçiyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise yaşanılan durumu "Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim" sözleriyle anlattı.
21.07.2021 16:37
- Son Güncelleme: 21.07.2021 16:37
Güneşi, mavi bayraklı ve ince kumlu plajları, rüzgar sörfü ve eğlence merkezleriyle tatilcilerin gözde turizm destinasyonlarından olan Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü.
İlçeye olan ilgi trafikte de kendini belli etti. İlçe girişi ve Çeşme - Ilıca yolunda trafiğin yavaş ilerlediği görüldü.