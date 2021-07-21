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Çeşme'nin günlük nüfusu 1 milyonu aştı! Çeşme Belediye Başkanı: 50 yaşındayım Çeşme'yi hiç böyle görmedim

Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde tam anlamıyla koronavirüs önceki günler yaşanıyor. Ülkemizin önde gelen tatil beldelerinden İzmir Çeşme'de günlük nüfus 1 milyonu geçiyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise yaşanılan durumu "Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hayatımda hiç bu kadar kalabalık görmedim" sözleriyle anlattı.

AA
21.07.2021 16:37 - Son Güncelleme: 21.07.2021 16:37
Çeşme'nin günlük nüfusu 1 milyonu aştı! Çeşme Belediye Başkanı: 50 yaşındayım Çeşme'yi hiç böyle görmedim

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük nüfusun 1 milyonu aştığı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çeşme'nin günlük nüfusu 1 milyonu aştı! Çeşme Belediye Başkanı: 50 yaşındayım Çeşme'yi hiç böyle görmedim

Güneşi, mavi bayraklı ve ince kumlu plajları, rüzgar sörfü ve eğlence merkezleriyle tatilcilerin gözde turizm destinasyonlarından olan Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü.

Çeşme'nin günlük nüfusu 1 milyonu aştı! Çeşme Belediye Başkanı: 50 yaşındayım Çeşme'yi hiç böyle görmedim

İlçedeki yerli ve yabancı misafirler plajlarda kalabalık görüntüler oluşturdu. Ünlü Ilıca Plajı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Çeşme'nin günlük nüfusu 1 milyonu aştı! Çeşme Belediye Başkanı: 50 yaşındayım Çeşme'yi hiç böyle görmedim

Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi. İlçenin alışveriş yapılan noktalarının da hareketli olduğu dikkati çekti.

Çeşme'nin günlük nüfusu 1 milyonu aştı! Çeşme Belediye Başkanı: 50 yaşındayım Çeşme'yi hiç böyle görmedim

İlçeye olan ilgi trafikte de kendini belli etti. İlçe girişi ve Çeşme - Ilıca yolunda trafiğin yavaş ilerlediği görüldü.