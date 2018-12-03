Cemal Kaşıkçı WhatsApp konuşmaları yüzünden mi öldürüldü? İşte Kaşıkçının o konuşmaları

Abdülaziz ile Kaşıkçı arasında mayıs ayında geçen bir konuşmada, bir grup Suudi aktivistin kendi ülkesinde tutuklanmasının ardından Kaşıkçı'nın, Veliaht Prens hakkında, "Ne kadar çok kurbanını yerse, daha fazlasını isteyen bir canavar 'Pac-Man' gibi. Bu zulüm, kendine destek veren kişilere dahi ulaşırsa şaşırmam." yazdığı görülüyor.