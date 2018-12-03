Cemal Kaşıkçı WhatsApp konuşmaları yüzünden mi öldürüldü? İşte Kaşıkçı'nın o konuşmaları

CNN International, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'e WhatsApp'tan gönderdiği mesajlarda Suudi Arabistan'ı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı (MBS) sertçe eleştirdiği ve gazetecinin öldürülmesi için bu mesajlaşmaların da bir faktör olabileceğini ortaya çıkardı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 07:40:29 Güncelleme: 07:41:36
Cemal Kaşıkçı WhatsApp konuşmaları yüzünden mi öldürüldü? İşte Kaşıkçının o konuşmaları

Ekim 2017'den bu yana Kaşıkçı ile iletişim halinde olan Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı ile yaptığı ses kaydı, fotoğraf ve videoların olduğu 400'den fazla WhatsApp mesajını CNN ile paylaştı.

Cemal Kaşıkçı WhatsApp konuşmaları yüzünden mi öldürüldü? İşte Kaşıkçının o konuşmaları

Abdülaziz'in Kaşıkçı ile Ağustos 2018'e kadar WhatsApp üzerinden konuştuğunu ancak telefonunun takip edildiğini fark etmesi üzerine daha güvenilir yollarla iletişimlerini sürdürdükleri belirtildi.

Cemal Kaşıkçı WhatsApp konuşmaları yüzünden mi öldürüldü? İşte Kaşıkçının o konuşmaları

Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab adlı kuruluşun telefonunun hacklendiğini ortaya çıkarmasının ardından Abdülaziz'in, Kaşıkçı ile olan ilişkisi hakkında konuşmaya karar verdiğine işaret edilen haberde, söz konusu yazılımın İsrailli NSO firması tarafından üretildiği tespit edildiği ve Abdülaziz'in bu firmaya dava açtığı da kaydedildi.

Cemal Kaşıkçı WhatsApp konuşmaları yüzünden mi öldürüldü? İşte Kaşıkçının o konuşmaları

"SUUDİ PRENS, NE KADAR ÇOK KURBANINI YERSE, DAHA FAZLASINI İSTEYEN BİR CANAVAR 'PAC-MAN' GİBİ"
CNN'e göre, söz konusu yazışmalardan, Kaşıkçı'nın MBS'nin "huysuzluklarından" dolayı tedirgin olduğu anlaşılıyor.

Cemal Kaşıkçı WhatsApp konuşmaları yüzünden mi öldürüldü? İşte Kaşıkçının o konuşmaları

Abdülaziz ile Kaşıkçı arasında mayıs ayında geçen bir konuşmada, bir grup Suudi aktivistin kendi ülkesinde tutuklanmasının ardından Kaşıkçı'nın, Veliaht Prens hakkında, "Ne kadar çok kurbanını yerse, daha fazlasını isteyen bir canavar 'Pac-Man' gibi. Bu zulüm, kendine destek veren kişilere dahi ulaşırsa şaşırmam." yazdığı görülüyor.

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