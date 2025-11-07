BU CUMA İÇİN EN ÖZEL VE YEPYENİ! 7 Kasım Cuma Mesajları: Resimli, Dualı ve Hadisli Hayırlı Cumalar Sözleriyle Kalpleri Fethedin!

Ayetli ve Hadisli Cuma Mesajları

Mesajınıza manevi bir derinlik katmak ve Kur'an'ın nuruyla, Peygamberimizin rehberliğinde bir tebrik sunmak için:

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir." (A'râf, 199). Bu ilahi öğütle yoğrulmuş, affın ve iyiliğin bol olduğu bir Cuma dilerim. Cumanız mübarek olsun.

Hz. Peygamber (s.a.s) buyurdu: "Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır." Bu mübarek günde salavatları dilimizden düşürmeyelim. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Hayırlı Cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı." (Bakara, 22). Rabbimizin sayısız nimetini tefekkür ettiğimiz, şükrümüzün arttığı bir Cuma olsun. Cumanız mübarek olsun.