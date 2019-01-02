BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

BOTAŞ tarafından yayınlanan ilanda 186 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Söz konusu alımda, dispeçer, mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı, sağlık memuru, büro görevlisi, avukat, operatör, itfaiye görevlisi kadrolarına alım gerçekleştirilece. Peki, BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2 Ocak 2019 Çarşamba, 10:02:58 Güncelleme: 10:19:11
BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda 186 personel alımı yapılacağo bildirilmişti. 31 Aralık 2018 tarihinde başlayan başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Peki, BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır?

BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden 31 Aralık 2018 tarihinde alınmaya başlayan başvurular 4 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresi üzerinden yapabilecek.

İŞKUR BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?
BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?
BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?
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