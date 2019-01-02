BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda 186 personel alımı yapılacağo bildirilmişti. 31 Aralık 2018 tarihinde başlayan başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Peki, BOTAŞ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İŞKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır?