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Haberler Güncel Bodrum'da içinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan yat Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik çarparak durdurdu! Takip anları kamerada

Bodrum'da içinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan yat Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik çarparak durdurdu! Takip anları kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen yatın kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak Yunan kara sularına kaçmaya çalıştı. Ekiplerin çarparak durdurup içindeki 4 kişiyi gözaltına aldığı yatta aramalar sürüyor.

DHA
28.07.2022 15:51 - Son Güncelleme: 28.07.2022 15:59
Bodrum’da içinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan yat Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik çarparak durdurdu! Takip anları kamerada

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na önceki sabah Yalıkavak açıklarındaki ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks bir yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapıldı.

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Bodrum’da içinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan yat Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik çarparak durdurdu! Takip anları kamerada

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, söz konusu yata 'dur' ihtarında bulundu. Ancak kaptan ihtara uymadı.

Bodrum’da içinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan yat Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik çarparak durdurdu! Takip anları kamerada

Sahil Güvenlik, Yunan kara sularına doğru giden yatı takibe aldı ve ateş etti. Takip sırasında Sahil Güvenlik botu, Yunan kara sularına girmek üzereyken yata çarptı. Durdurulan yattaki 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum’da içinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan yat Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik çarparak durdurdu! Takip anları kamerada

Bodrum Yalıkavak'ta marinaya çekilen yatta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada ilk etapta 1 cep telefonu ele geçirildi.

Bodrum’da içinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan yat Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik çarparak durdurdu! Takip anları kamerada

Şüphelilerin üzerlerinde cep telefonu olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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