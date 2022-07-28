Bodrum’da içinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan yat Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik çarparak durdurdu! Takip anları kamerada

Bodrum Yalıkavak'ta marinaya çekilen yatta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada ilk etapta 1 cep telefonu ele geçirildi.