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Haberler Güncel Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu! Düşüş başladı! Kripto paralar yerin dibine girdi!

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu! Düşüş başladı! Kripto paralar yerin dibine girdi!

24 bin Dolar seviyesini aşan Bitcoin için kendisini uzman olarak tanıtanlar yeniden bir yol haritası çizmeye başlamış ve hedef fiyat, destek, direnç noktaları belirlemişlerdi. İşte Bitcoin son dakika yorumu ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
02.08.2022 11:55 - Son Güncelleme: 02.08.2022 11:55
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu! Düşüş başladı! Kripto paralar yerin dibine girdi!

Kripto paralardaki düşüş birçok yatırımcıyı harekete geçirdi. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Peki, 1 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin düşer mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu! Düşüş başladı! Kripto paralar yerin dibine girdi!

BITCOIN İSTİKRAR ARIYOR

Savaş iklimi içine giren kripto para birimleri gerilemeye başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 1.57 oranında düşüşle 23 bin 381 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 66 geride işlem görüyor.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu! Düşüş başladı! Kripto paralar yerin dibine girdi!

ETHEREUM'DA SON DURUM

Ethereum tarafı Bitcoin kadar tepki göstermese de yatay seyrine devam ediyor. Ethereum yüzde 0,15 oranında düşüşle 1693 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 64 geride işlem görüyor.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu! Düşüş başladı! Kripto paralar yerin dibine girdi!

RIPPLE'DA CANSIZ SEYİR

Ripple yüzde 1.50 oranında düşüşle 0,38 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu! Düşüş başladı! Kripto paralar yerin dibine girdi!

DOGE VE SHIBA'DA TOPARLANMA İŞARETİ YOK

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın manipülatif açıklamalarıyla yön bulan Dogecoin düşüş trendinden kurtulamıyor. Dogecoin yüzde 1.20 oranında düşüşle 0.06974 dolardan işlem görüyor.

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