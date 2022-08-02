Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin yorumu! Düşüş başladı! Kripto paralar yerin dibine girdi!
24 bin Dolar seviyesini aşan Bitcoin için kendisini uzman olarak tanıtanlar yeniden bir yol haritası çizmeye başlamış ve hedef fiyat, destek, direnç noktaları belirlemişlerdi. İşte Bitcoin son dakika yorumu ve konu hakkında merak edilenler...
02.08.2022 11:55 - Son Güncelleme: 02.08.2022 11:55
Kripto paralardaki düşüş birçok yatırımcıyı harekete geçirdi. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Peki, 1 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin düşer mi? İşte merak edilenler...