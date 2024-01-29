Bilim insanları duyurdu! Bu yüz tipine sahip olanlar doğuştan zengin! Eğer gözleriniz ve kaşlarınız...

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, yüz ifadeleri ve sosyal sınıf algıları arasındaki ilişkiyi inceleyerek dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bu araştırma, yüz tipinin kişilerin zenginlik düzeyiyle ilişkilendirilebileceğini ve bu durumun sosyal sınıf algılarını nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Bu çalışma, toplumsal algılar ve yüz ifadeleri arasındaki bağlantıyı detaylı bir şekilde analiz ediyor.