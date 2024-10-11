Beyrut'un merkezine saldırı! İsrail hedefi açıkladı Hizbullah yalanladı: Vafik Safa yaşıyor
İsrail ordusu dün gece yine sivillerin yaşadığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'u merkezini hedef aldı. Saldırıda 22 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı bildirildi. Tel Aviv yönetimi saldırıda Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'yı öldürdüğünü iddia etti. Ancak Hizbullah bu iddiaları yalanladı. Ras el-Nabaa ve el-Basta bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırıda nedeniyle bölgedeki bazı binalar tamamen yıkılırken birçok bina da ağır hasar gördü.