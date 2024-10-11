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Beyrut'un merkezine saldırı! İsrail hedefi açıkladı Hizbullah yalanladı: Vafik Safa yaşıyor

İsrail ordusu dün gece yine sivillerin yaşadığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'u merkezini hedef aldı. Saldırıda 22 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı bildirildi. Tel Aviv yönetimi saldırıda Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'yı öldürdüğünü iddia etti. Ancak Hizbullah bu iddiaları yalanladı. Ras el-Nabaa ve el-Basta bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırıda nedeniyle bölgedeki bazı binalar tamamen yıkılırken birçok bina da ağır hasar gördü.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:01 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:01
Beyrut’un merkezine saldırı! İsrail hedefi açıkladı Hizbullah yalanladı: Vafik Safa yaşıyor

srail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 22 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı bildirildi.

Beyrut’un merkezine saldırı! İsrail hedefi açıkladı Hizbullah yalanladı: Vafik Safa yaşıyor

Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

A Haber İsrail'in hedef aldığı Beyrut'ta!

Beyrut’un merkezine saldırı! İsrail hedefi açıkladı Hizbullah yalanladı: Vafik Safa yaşıyor

Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

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