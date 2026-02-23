Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği açıklamada, geçen yıl yoğun ilgi gören "Külliye'de Ramazan" programının bu yıl da 19 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Beştepe yerleşkesindeki dört ana merkezde eş zamanlı başlayan etkinlikler; çocuk müzikallerinden Kabe örtüleri sergisine, yazar buluşmalarından tasavvuf konserlerine kadar geniş bir yelpazede tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.