Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi

1. HAFTA PROGRAMI
|Tarih
|Gün
|Etkinlikler ve Saatleri
|23 Şubat 2026
|Pazartesi
|12:00-17:00 Kitap Günleri / 14:00 Z Takımı Müzikali
|24 Şubat 2026
|Salı
|12:00-17:00 Kitap Günleri / 14:00 Hay Hak Hacivat-Karagöz
|25 Şubat 2026
|Çarşamba
|12:00-17:00 Kitap Günleri / 15:00 Pırıl Müzikali
|26 Şubat 2026
|Perşembe
|12:00-17:00 Kitap Günleri Final / 14:00 İbi Müzikali
|27 Şubat 2026
|Cuma
|14:00 Pırıl / 16:00 Doru Müzikali
|28 Şubat 2026
|Cumartesi
|12:00 Bando / 14:00 Akıllı Tavşan Momo / 15:00 İbi / 16:00 Aslan / 17:00 Rafadan Tayfa
|1 Mart 2026
|Pazar
|12:00 Bando / 13:00 Akıllı Tavşan Momo / 14:00 Siberay / 17:00 Rafadan Tayfa
2. HAFTA PROGRAMI
|Tarih
|Gün
|Etkinlikler ve Saatleri
|2 Mart 2026
|Pazartesi
|12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Doru Müzikali
|3 Mart 2026
|Salı
|12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Aslan Müzikali
|4 Mart 2026
|Çarşamba
|12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Akıllı Tavşan Momo
|5 Mart 2026
|Perşembe
|12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Akıllı Tavşan Momo
|6 Mart 2026
|Cuma
|14:00 Siberay / 15:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
|7 Mart 2026
|Cumartesi
|12:00 Mehteran / 14:00 Çocuk Çuf / 15:00 Ege ile Gaga / 16:00 Elif ve Arkadaşları
|8 Mart 2026
|Pazar
|12:00 Bando / 14:00 Kaptan Pengu / 15:00 Hacivat-Karagöz / 17:00 Rafadan Tayfa
3. HAFTA VE FİNAL PROGRAMI
|Tarih
|Gün
|Etkinlikler ve Saatleri
|9 Mart 2026
|Pazartesi
|12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Ege ile Gaga
|10 Mart 2026
|Salı
|12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Maysa ve Bulut
|11 Mart 2026
|Çarşamba
|12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Kaptan Pengu
|12 Mart 2026
|Perşembe
|12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 İbi Müzikali
|13 Mart 2026
|Cuma
|15:00 Aslan / 16:00 Pırıl Müzikali
|14 Mart 2026
|Cumartesi
|12:00 Bando / 14:00 Hacivat-Karagöz / 15:00 Aslan / 17:00 Rafadan Tayfa