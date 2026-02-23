PODCAST CANLI YAYIN

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı çağrıyla başlayan "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, 19 Mart'a kadar Beştepe yerleşkesini kültür ve ibadetin merkezi haline getiriyor. Millet Sergi Salonu, Camii, Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında; çocukların heyecanına heyecan katacak TRT Çocuk müzikallerinden, her yaştan insana hitap eden yazar buluşmalarına kadar dolu dolu bir takvim ziyaretçilerini bekliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği açıklamada, geçen yıl yoğun ilgi gören "Külliye'de Ramazan" programının bu yıl da 19 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Beştepe yerleşkesindeki dört ana merkezde eş zamanlı başlayan etkinlikler; çocuk müzikallerinden Kabe örtüleri sergisine, yazar buluşmalarından tasavvuf konserlerine kadar geniş bir yelpazede tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 2

BEŞTEPE MİLLET SERGİ SALONU: 23 ŞUBAT - 19 MART 2026 TAM ETKİNLİK TAKVİMİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" programı, 23 Şubat Pazartesi günü kapılarını açtı. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikler, kitap günlerinden dev müzikallere kadar zengin bir içerikle 19 Mart'a kadar devam ediyor.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 3

1. HAFTA PROGRAMI

TarihGünEtkinlikler ve Saatleri
23 Şubat 2026Pazartesi12:00-17:00 Kitap Günleri / 14:00 Z Takımı Müzikali
24 Şubat 2026Salı12:00-17:00 Kitap Günleri / 14:00 Hay Hak Hacivat-Karagöz
25 Şubat 2026Çarşamba12:00-17:00 Kitap Günleri / 15:00 Pırıl Müzikali
26 Şubat 2026Perşembe12:00-17:00 Kitap Günleri Final / 14:00 İbi Müzikali
27 Şubat 2026Cuma14:00 Pırıl / 16:00 Doru Müzikali
28 Şubat 2026Cumartesi12:00 Bando / 14:00 Akıllı Tavşan Momo / 15:00 İbi / 16:00 Aslan / 17:00 Rafadan Tayfa
1 Mart 2026Pazar12:00 Bando / 13:00 Akıllı Tavşan Momo / 14:00 Siberay / 17:00 Rafadan Tayfa

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 4

2. HAFTA PROGRAMI

TarihGünEtkinlikler ve Saatleri
2 Mart 2026Pazartesi12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Doru Müzikali
3 Mart 2026Salı12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Aslan Müzikali
4 Mart 2026Çarşamba12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Akıllı Tavşan Momo
5 Mart 2026Perşembe12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Akıllı Tavşan Momo
6 Mart 2026Cuma14:00 Siberay / 15:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
7 Mart 2026Cumartesi12:00 Mehteran / 14:00 Çocuk Çuf / 15:00 Ege ile Gaga / 16:00 Elif ve Arkadaşları
8 Mart 2026Pazar12:00 Bando / 14:00 Kaptan Pengu / 15:00 Hacivat-Karagöz / 17:00 Rafadan Tayfa

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 5

3. HAFTA VE FİNAL PROGRAMI

TarihGünEtkinlikler ve Saatleri
9 Mart 2026Pazartesi12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Ege ile Gaga
10 Mart 2026Salı12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Maysa ve Bulut
11 Mart 2026Çarşamba12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Kaptan Pengu
12 Mart 2026Perşembe12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 İbi Müzikali
13 Mart 2026Cuma15:00 Aslan / 16:00 Pırıl Müzikali
14 Mart 2026Cumartesi12:00 Bando / 14:00 Hacivat-Karagöz / 15:00 Aslan / 17:00 Rafadan Tayfa
Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 6
15 Mart 2026Pazar12:00 Mehteran / 14:00 Doru / 15:30 Halk Oyunları / 17:00 Rafadan Tayfa
16 Mart 2026Pazartesi12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Akıllı Tavşan Momo
17 Mart 2026Salı12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Siberay Müzikali
18 Mart 2026Çarşamba12:00-17:00 Genel Etkinlikler / 14:00 Hay Hak Hacivat-Karagöz
19 Mart 2026Perşembe12:00-17:00 TRT Market ve Kapanış
Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 7

Bilgilendirme: Tüm günlerde 12:00'den itibaren Genel Çocuk Etkinlikleri ve TRT Market alanı ziyarete açıktır. Hafta içi programlar 17:00'de, hafta sonu programlar ise 18:00'de sona ermektedir.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 8

MİLLET KÜTÜPHANESİ'NDE RAMAZAN MANEVİYATI: KONFERANS VE FİLM GÖSTERİMLERİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 2026 Ramazan ayı boyunca yetişkinlere ve gençlere yönelik nitelikli bir kültür-sanat ajandası sunuyor. Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki çocuk etkinliklerine paralel olarak kütüphane bünyesinde düzenlenecek programlarda; Kur'an sohbetleri, sevilen yazarların imza günleri, önemli isimlerin konferansları ve özel film gösterimleri yer alıyor.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 9

🗓️ MİLLET KÜTÜPHANESİ RAMAZAN PROGRAM TABLOSU

TarihGünEtkinlikSaat
26 Şubat 2026PerşembeFatma Bayram ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri14:00
27 Şubat 2026CumaHind Rajab'in Sesi (Film Gösterimi)21:00
1 Mart 2026Pazar"Cennetin Çocukları" İmza Günü14:00
4 Mart 2026Çarşambaİskender Pala Konferansı15:00
5 Mart 2026PerşembeFatma Bayram ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri14:00
7 Mart 2026CumartesiKemal Sayar Konferansı16:00
8 Mart 2026PazarGönül Dağı İmza Günü14:00
12 Mart 2026PerşembeFatma Bayram ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri14:00
14 Mart 2026CumartesiKod Adı Kırlangıç İmza Günü14:00
15 Mart 2026PazarMehmet Sılay Konferansı (Kudüs, Endülüs)15:30
15 Mart 2026PazarNo Other Land / Basel Adra (Film Gösterimi)20:00

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 10

BEŞTEPE'DE RAMAZAN SANATI: KONSERLER, SERGİLER VE ÖZEL BULUŞMALAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ramazan ayı boyunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverleri ve vatandaşları bir araya getiriyor. 23 Şubat'tan 18 Mart'a kadar sürecek olan etkinlikler; Gazze'ye destek temalı sergilerden tasavvuf müziği konserlerine, sevilen dizi ekipleriyle imza günlerinden dini sohbetlere kadar geniş bir içerik sunuyor.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 11

🗓️ BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİK TABLOSU

TarihGünEtkinlikSaat
23 Şubat - 18 MartHer Gün"Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi12:00 - 17:00*
26 Şubat 2026PerşembeNihat Hatipoğlu ile Ramazan Sohbeti14:00
27 Şubat 2026CumaAlper Kış ve Hasan Özer Konseri15:00
28 Şubat 2026CumartesiMehmed: Fetihler Sultanı (İmza Günü)14:00
28 Şubat 2026CumartesiÖmer Karaoğlu ve Eşref Ziya Konseri21:00
5 Mart 2026PerşembeAhmet Özhan ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu14:00
7 Mart 2026CumartesiTEŞKİLAT Dizisi (İmza Günü)14:00
7 Mart 2026CumartesiHasan Sağındık Konseri21:00
8 Mart 2026PazarBurak Kut ve CSO Senfonik İlahiler Konseri14:00
13 Mart 2026CumaGrup Dergah Konseri14:00
14 Mart 2026CumartesiKuruluş Osman (İmza Günü)(Belirtilmemiş)
17 Mart 2026Salı"Çanakkale" Tiyatro Gösterimi14:00
Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 12

🎨 ÖNE ÇIKAN ETKİNLİK BAŞLIKLARI

  • 🇵🇸 Gazzeli Gençlerin Sesi: Program boyunca açık kalacak olan "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" resim sergisi, bölgedeki gençlerin yaşadıklarını ve umutlarını sanat yoluyla ziyaretçilere aktarıyor.

  • 🎵 Ezgi ve Tasavvuf Geceleri: Ömer Karaoğlu, Eşref Ziya ve Hasan Sağındık gibi isimlerle ezgi geceleri düzenlenirken; Ahmet Özhan ve Burak Kut (CSO eşliğinde) klasik Türk müziği ve ilahilerle dinleyicilere manevi bir akşam sunuyor.

  • 📺 Dizi Ekipleriyle Buluşma: "Mehmed: Fetihler Sultanı", "Teşkilat" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımların oyuncuları imza günlerinde sevenleriyle bir araya geliyor.

  • 🎭 Çanakkale Ruhu: 18 Mart Çanakkale Zaferi öncesinde, 17 Mart günü sahnelenecek özel tiyatro gösterimi ile milli mücadele ruhu yaşatılıyor.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 13

BEŞTEPE MİLLET CAMİİ'NDE RAMAZAN MANEVİYATI: KABE ÖRTÜLERİ SERGİSİ VE KUR'AN ZİYAFETLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Beştepe Millet Camii, 2026 Ramazan ayı boyunca kapılarını ibadet ve kültürel etkinlikler için ardına kadar açıyor. 23 Şubat'ta başlayan programlar kapsamında, cami içerisinde özel bir "Kabe Örtüleri Sergisi" düzenlenirken, gün boyu süren Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mukabeleler ve dini sohbetlerle Ramazan ayının manevi iklimi en üst seviyede yaşanıyor.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 14

🗓️ BEŞTEPE MİLLET CAMİİ HAFTALIK İBADET TAKVİMİ

Camide her gün sabit olan ana program akışı ve haftalık hoca dökümü şu şekildedir:

TarihGünÖğle Namazı Öncesi (Mesajlar)Mukabele (Öğle Sonrası)İkindi Öncesi (Güncel Dini Meseleler)Teravih Öncesi
23 ŞubatPazartesiŞevket KayaTayyib HoşDr. Hüseyin ArıKur'an Ziyafeti (M. Atıcı)
24 ŞubatSalıBahtiyar KargıoğluAhmet KuzuDr. Mehmet YazıcıSohbet (Bekir Gültekin)
25 ŞubatÇarşambaHüseyin DerinAli Burak BaldökenDoç. Dr. Y. S. BaytarSohbet (Yusuf Dikmen)
26 ŞubatPerşembeSelahattin ÇelebiMustafa OrhanDoç. Dr. A. ErkutKur'an Ziyafeti (A. Karalı)
27 ŞubatCumaSinan PolatTayyib HoşDr. Murat KalıçSohbet (Vahit Eker)
28 ŞubatCumartesiMustafa SadıkoğluAhmet KuzuFikret GülSohbet (Sedat Koçak)
1 MartPazarEkrem ÖzcanAli Burak BaldökenDr. İbrahim İlhanSohbet (Bekir Gültekin)

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 15

ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER

  • 🖼️ Kabe Örtüleri Sergisi: Ramazan ayı boyunca her gün cami ziyaretçileri, İslam dünyasının en kutsal mekanı olan Kabe-i Muazzama'nın farklı dönemlerine ait örtüleri yakından görme imkanı buluyor.

  • 📖 Mukabele ve Sohbetler: Her gün öğle namazının ardından Hafızlar eşliğinde mukabele sünneti yerine getirilirken; ikindi namazı öncesinde Dr. Hüseyin Arı ve Dr. Mehmet Yazıcı gibi uzmanlar güncel dini sorulara yanıt veriyor.

  • ✨ Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri: Özellikle pazartesi ve perşembe günleri teravih namazı öncesinde Türkiye'nin tanınmış kârileri tarafından kulakların pasını silecek Kur'an tilavetleri gerçekleştiriliyor.

  • 🌙 Kadir Gecesi Özel: 16 Mart 2026 Pazartesi günü, Kadir Gecesi'ne özel büyük bir program düzenlenecek. Bu geceye özel Gürkan Çiğdem'in Kur'an ziyafeti ve hatim duaları vatandaşlarla buluşuyor.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 16

🚗 BEŞTEPE MİLLET CAMİİ VE KÜLTÜR MERKEZİ ULAŞIM REHBERİ

Aşağıdaki liste, hangi etkinlik için hangi ulaşım noktasını tercih etmeniz gerektiğini içermektedir:

  • 📍 Cami ve Kongre Otoparkı (Güney Girişi):

    • Beştepe Millet Camii: Kabe Örtüleri Sergisi, mukabele programları, Kur'an ziyafetleri ve Kadir Gecesi özel programı için bu alan kullanılmalı.

    • Millet Kongre ve Kültür Merkezi: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" resim sergisi, Ahmet Özhan ve Burak Kut konserleri ile "Teşkilat", "Kuruluş Osman" dizi ekiplerinin imza günleri için bu otopark tercih edilmeli.

  • 📍 Kütüphane Otoparkı (Kuzey Girişi):

    • Millet Sergi Salonu: Rafadan Tayfa, Akıllı Tavşan Momo gibi çocuk müzikalleri, TRT Çocuk bando gösterileri ve Ramazan Kitap Günleri için bu giriş kullanılmalı.

    • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi: İskender Pala, Kemal Sayar konferansları ve film gösterimleri gibi kütüphane içindeki kültürel buluşmalar için bu alan uygundur.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 17

🚌 TOPLU TAŞIMA VE ERİŞİM NOTLARI

  • 📍 Konum: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe, Ankara.

  • 🚇 Metro: Ankaray (Beşevler Durağı) veya Metro (Milli Kütüphane Durağı) sonrası aktarmalı toplu taşıma araçları ile yerleşkeye ulaşım sağlanabilmektedir.

  • 🌐 Online Takip: Otopark doluluk durumları ve anlık ulaşım duyuruları için www.kulliyederamazan.com adresi veya @kulliye_ramazan sosyal medya hesapları kontrol edilebilir.

Beştepe'de 19 Mart'a kadar sürecek dev Ramazan etkinlikleri: Müzikallerden sergilere tam program takvimi - 18

💡 ZİYARETÇİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailelere yönelik özel daveti nedeniyle hafta sonları (12:00 - 18:00) yoğunluk beklendiğinden, etkinlik saatinden en az 30 dakika önce yerleşkede olunması önerilir.Yerleşke içindeki tüm otopark alanları ve etkinliklere girişler vatandaşlar için tamamen ücretsizdir. Girişlerde bulunan görevliler ve yönlendirme tabelaları, gidilecek etkinliğe göre sizi en yakın noktaya ulaştıracaktır.

Fotoğraflar kulliyederamazan.com resmi adresinden alınmıştır.