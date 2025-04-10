Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli olacak? 10 Nisan akaryakıt (LPG, motorin) fiyatları…

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün gece pompaya yansıyan 2 lira 24 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 36 kuruşluk yeni bir düşüş bekleniyor. Bununla birlikte, iki günde toplamda 3 lira 60 kuruşluk bir gerileme yaşanmış oluyor. Peki il il benzin fiyatları ne kadar? İşte 10 Nisan akaryakıt fiyatlarında güncel liste!
BENZİNE İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıta gelen peş peşe indirimlerin ardından benzin fiyatları büyükşehirlerde güncellendi. Şu an için İstanbul'da litre fiyatı 44,65 TL, Ankara'da 45,22 TL, İzmir'de ise 45,58 TL seviyelerinde seyrediyor.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE BAŞI) ⤵
📍 İstanbul: 44 lira 65 kuruş
📍 Ankara: 45 lira 22 kuruş
📍 İzmir: 45 lira 58 kuruş
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalar ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Pompa fiyatlarının hesaplanmasında birkaç temel unsur öne çıkıyor.
Akaryakıt fiyatı belirlenirken ilk adımda gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek oluşturuluyor. Belirli bir fiyat değişim farkı dikkate alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.
Ardından bu fiyata, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Son olarak Katma Değer Vergisi (KDV) de ilave edilerek, tüketicinin pompadan aldığı nihai akaryakıt fiyatı hesaplanıyor.
Küresel piyasalarda tansiyonu yükselten ABD ve Çin arasındaki ekonomik restleşme, enerji piyasalarına da yansıdı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol fiyatı, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)