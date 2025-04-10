Benzine indirim geldi mi, ne zaman geçerli olacak? 10 Nisan akaryakıt (LPG, motorin) fiyatları…

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün gece pompaya yansıyan 2 lira 24 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 36 kuruşluk yeni bir düşüş bekleniyor. Bununla birlikte, iki günde toplamda 3 lira 60 kuruşluk bir gerileme yaşanmış oluyor. Peki il il benzin fiyatları ne kadar? İşte 10 Nisan akaryakıt fiyatlarında güncel liste!