Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı 2025 YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı bildirildi. YAŞ toplantısında alınan kararlar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 6 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Giriş Tarihi: